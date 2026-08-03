«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди
Суперлиганинг 15-турида «Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни Ричард Фрайдейнинг 51-дақиқадаги голи евазига 1:0 ҳисобида мағлуб етди. Ушбу ғалаба термизликларга уч очко келтириб, жамоани 18 очко билан 11-ўринга олиб чиқди. 11 очкога ега «Қўқон-1912» еса турнир жадвалида 15-ўринда қолди.
Суперлиганинг 15-турида «Сурхон» қуйи поғоналардаги кураш учун катта аҳамиятга эга бўлган уч очкони қўлга киритди. Термизликлар сафарда «Қўқон-1912»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашув тақдирини 51-дақиқада Ричард Фрайдэй томонидан урилган ягона гол ҳал қилди. Бу натижа «Сурхон»ни 11-ўринга олиб чиққан бўлса, қўқонликларнинг мураккаб вазияти янада оғирлашди.
Биринчи бўлимда дарвозалар очилмади
Қўқондаги баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам катта босим остида ўтди. «Қўқон-1912» ўз майдонида очко йўқотмасликка ҳаракат қилган бўлса, «Сурхон» турнир жадвалида юқорилаш учун фақат ғалабани кўзлади.
Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди ва ҳисоб очилмади. Мезбонлар ҳужум чизиғида Силванус Нимели ҳамда Егор Кондратюк имконият излаган бўлса, термизликлар қарши ҳужумларда Ричард Фрайдэйнинг тезлигидан фойдаланишга уринди.
PFL тақвимида учрашув 3 август куни Қўқоннинг «Марказий» стадионида ўтказилгани, баҳсни Ғайрат Жўраев бошқаргани кўрсатилган.
51-дақиқадаги гол барчасини ўзгартирди
Танаффусдан кейин меҳмонлар фаолроқ ҳаракат қила бошлади. 51-дақиқада «Сурхон» ҳужуми гол билан якунланди — Ричард Фрайдэй қулай имкониятдан фойдаланиб, термизликларни олдинга олиб чиқди.
Қолган вақтда «Қўқон-1912» бош мураббийлар штаби ҳужумни кучайтириш учун таркибда ўзгаришлар қилди. Жавоҳир Ҳусанов иккинчи бўлим бошида, Муҳаммаданас Ҳасанов ва Шоҳруҳ Гадоев эса 59-дақиқада майдонга туширилди.
Шунга қарамай, мезбонлар «Сурхон» ҳимоясини ёриб ўта олмади. Даврон Мерганов бошчилигидаги меҳмонлар мудофааси минимал устунликни якуний ҳуштаккача сақлаб қолди.
Фрайдэй яна муҳим гол урди
Ричард Фрайдэй сўнгги турларда «Сурхон» учун муҳим фигурага айланмоқда. Нигериялик футболчи 12-турда «Андижон»га қарши учрашувда ҳам гол урган, ўша баҳс термизликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланганди.
Қўқондаги гол эса жамоага навбатдаги уч очкони тақдим этди. Фрайдэйнинг энг муҳим фазилати — ҳал қилувчи вазиятларда имкониятдан фойдалана олиши бўлиб турибди.
«Сурхон» 11-ўринга кўтарилди
Сафардаги ғалабадан кейин «Сурхон» очколари сонини 18 тага етказиб, турнир жадвалида 11-поғонага кўтарилди.
«Қўқон-1912» эса 11 очко билан 15-ўринда қолди. Икки жамоа ўртасидаги фарқ энди 7 очкони ташкил этади.
Жамоа
Очко
Ўрин
«Сурхон»
18
11
«Қўқон-1912»
11
15
Бу натижа термизликларга қуйи гуруҳдан бироз узоқлашиш имконини берди. Қўқонликлар учун эса кейинги турларда очко йўқотиш ҳуқуқи тобора камайиб бормоқда.
Учрашув тафсилотлари
Суперлига, 15-тур
«Қўқон-1912» — «Сурхон» 0:1
Гол: Ричард Фрайдэй, 51.
«Қўқон-1912»: Раҳимжон Давронов, Аслиддин Тоштемиров, Алишер Салимов, Жавоҳир Сидиқов, Шота Гвазава, Силванус Нимели, Иброҳим Йўлдошев, Шаҳзод Акрамов, Иқбол Маликжонов (Муҳаммаданас Ҳасанов, 59), Ғуломҳайдар Гулямов (Шоҳруҳ Гадоев, 59), Егор Кондратюк (Жавоҳир Ҳусанов, 46).
«Сурхон»: Даврон Мерганов, Беҳзод Шамсиев, Достонбек Турсунов, Ҳумоюн Шербўтаев, Ричард Фрайдэй, Тоҳиржон Ашурбаев, Диёр Рамазонов, Сарвар Абдуҳамидов, Беҳруз Шукуруллаев, Камронбек Эргашев, Беҳрўз Шайдулов.
Битта гол — турнир жадвалида катта ўзгариш
Қўқондаги учрашувда томошабинлар кўп гол кўрмади, аммо Фрайдэйнинг ягона зарбаси икки жамоа учун мутлақо турлича оқибат келтириб чиқарди.
«Сурхон» муҳим сафар ғалабаси билан нафас ростлаган бўлса, «Қўқон-1912» мавсумнинг иккинчи қисми олдидан янада катта босим остида қолди. Энди қўқонликлар қуйи поғоналардан чиқиш учун нафақат уйда, балки сафар учрашувларида ҳам мунтазам очко йиғиши керак бўлади.
Сизнингча, «Қўқон-1912» мавсум якунигача хавфли ҳудуддан чиқиб кета оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…