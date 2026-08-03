«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди

·25·Спорт
«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди
Қисқача

Суперлиганинг 15-турида «Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни Ричард Фрайдейнинг 51-дақиқадаги голи евазига 1:0 ҳисобида мағлуб етди. Ушбу ғалаба термизликларга уч очко келтириб, жамоани 18 очко билан 11-ўринга олиб чиқди. 11 очкога ега «Қўқон-1912» еса турнир жадвалида 15-ўринда қолди.

Суперлиганинг 15-турида «Сурхон» қуйи поғоналардаги кураш учун катта аҳамиятга эга бўлган уч очкони қўлга киритди. Термизликлар сафарда «Қўқон-1912»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.

Учрашув тақдирини 51-дақиқада Ричард Фрайдэй томонидан урилган ягона гол ҳал қилди. Бу натижа «Сурхон»ни 11-ўринга олиб чиққан бўлса, қўқонликларнинг мураккаб вазияти янада оғирлашди.

Биринчи бўлимда дарвозалар очилмади

Қўқондаги баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам катта босим остида ўтди. «Қўқон-1912» ўз майдонида очко йўқотмасликка ҳаракат қилган бўлса, «Сурхон» турнир жадвалида юқорилаш учун фақат ғалабани кўзлади.

Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди ва ҳисоб очилмади. Мезбонлар ҳужум чизиғида Силванус Нимели ҳамда Егор Кондратюк имконият излаган бўлса, термизликлар қарши ҳужумларда Ричард Фрайдэйнинг тезлигидан фойдаланишга уринди.

PFL тақвимида учрашув 3 август куни Қўқоннинг «Марказий» стадионида ўтказилгани, баҳсни Ғайрат Жўраев бошқаргани кўрсатилган.

51-дақиқадаги гол барчасини ўзгартирди

Танаффусдан кейин меҳмонлар фаолроқ ҳаракат қила бошлади. 51-дақиқада «Сурхон» ҳужуми гол билан якунланди — Ричард Фрайдэй қулай имкониятдан фойдаланиб, термизликларни олдинга олиб чиқди.

Қолган вақтда «Қўқон-1912» бош мураббийлар штаби ҳужумни кучайтириш учун таркибда ўзгаришлар қилди. Жавоҳир Ҳусанов иккинчи бўлим бошида, Муҳаммаданас Ҳасанов ва Шоҳруҳ Гадоев эса 59-дақиқада майдонга туширилди.

Шунга қарамай, мезбонлар «Сурхон» ҳимоясини ёриб ўта олмади. Даврон Мерганов бошчилигидаги меҳмонлар мудофааси минимал устунликни якуний ҳуштаккача сақлаб қолди.

Фрайдэй яна муҳим гол урди

Ричард Фрайдэй сўнгги турларда «Сурхон» учун муҳим фигурага айланмоқда. Нигериялик футболчи 12-турда «Андижон»га қарши учрашувда ҳам гол урган, ўша баҳс термизликларнинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланганди.

Қўқондаги гол эса жамоага навбатдаги уч очкони тақдим этди. Фрайдэйнинг энг муҳим фазилати — ҳал қилувчи вазиятларда имкониятдан фойдалана олиши бўлиб турибди.

«Сурхон» 11-ўринга кўтарилди

Сафардаги ғалабадан кейин «Сурхон» очколари сонини 18 тага етказиб, турнир жадвалида 11-поғонага кўтарилди.

«Қўқон-1912» эса 11 очко билан 15-ўринда қолди. Икки жамоа ўртасидаги фарқ энди 7 очкони ташкил этади.

Жамоа

Очко

Ўрин

«Сурхон»

18

11

«Қўқон-1912»

11

15

Бу натижа термизликларга қуйи гуруҳдан бироз узоқлашиш имконини берди. Қўқонликлар учун эса кейинги турларда очко йўқотиш ҳуқуқи тобора камайиб бормоқда.

Учрашув тафсилотлари

Суперлига, 15-тур

«Қўқон-1912» — «Сурхон» 0:1

Гол: Ричард Фрайдэй, 51.

«Қўқон-1912»: Раҳимжон Давронов, Аслиддин Тоштемиров, Алишер Салимов, Жавоҳир Сидиқов, Шота Гвазава, Силванус Нимели, Иброҳим Йўлдошев, Шаҳзод Акрамов, Иқбол Маликжонов (Муҳаммаданас Ҳасанов, 59), Ғуломҳайдар Гулямов (Шоҳруҳ Гадоев, 59), Егор Кондратюк (Жавоҳир Ҳусанов, 46).

«Сурхон»: Даврон Мерганов, Беҳзод Шамсиев, Достонбек Турсунов, Ҳумоюн Шербўтаев, Ричард Фрайдэй, Тоҳиржон Ашурбаев, Диёр Рамазонов, Сарвар Абдуҳамидов, Беҳруз Шукуруллаев, Камронбек Эргашев, Беҳрўз Шайдулов.

Битта гол — турнир жадвалида катта ўзгариш

Қўқондаги учрашувда томошабинлар кўп гол кўрмади, аммо Фрайдэйнинг ягона зарбаси икки жамоа учун мутлақо турлича оқибат келтириб чиқарди.

«Сурхон» муҳим сафар ғалабаси билан нафас ростлаган бўлса, «Қўқон-1912» мавсумнинг иккинчи қисми олдидан янада катта босим остида қолди. Энди қўқонликлар қуйи поғоналардан чиқиш учун нафақат уйда, балки сафар учрашувларида ҳам мунтазам очко йиғиши керак бўлади.

Сизнингча, «Қўқон-1912» мавсум якунигача хавфли ҳудуддан чиқиб кета оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

СурхонҚўқон-1912Ричард ФрейдейТермизҚўқон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотди«Нефтчи» Самарқандда тўхтади: пешқадам очко йўқотдиБугун, 22:46Василиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтдиВасилиже Адзик Ювентусдан Сассуолога кўчиб ўтдиБугун, 22:39Жордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилдиЖордан Ҳендерсон кутилмаганда Челси сафига қўшилдиБугун, 22:33Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиЧемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиБугун, 22:27«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлди«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлдиБугун, 22:22«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!Бугун, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда