Шахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этди

·123·Спорт
Шахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этди

АҚШнинг Майами шаҳрида ўтказилаётган нуфузли WR Chess Rapid & Blitz мусобақасида Жаҳон шахмат тожининг асосий даъвогарлари ҳисобланган Ўзбекистон ва АҚШ терма жамоалари ўртасидаги жамоавий баҳсларнинг илк куни якунланди. Рапид йўналишидаги кескин беллашувлардан сўнг америкаликлар кичик фарқ билан олдинда бормоқда.

Zamin.uz мусобақанинг биринчи куни тафсилотлари ва вакилларимизнинг жаҳон элитасига қарши кўрсатган феноменал ўйинларини тақдим этади.

1. Рапид босқичи: Майамидаги 4 раундлик драматик баҳс

Илк кун дастуридан жами 4 та жамоавий рапид учрашуви ўрин олди. АҚШ шахматчилари 2 та баҳсда ғалаба қозонган бўлса, 1 та учрашувда дуранг қайд этилди. Тўртинчи раундда эса Ўзбекистон терма жамоаси иродали ғалабани қўлга киритди.

Ҳозирда жамоавий очколар бўйича АҚШ 5:3 ҳисобида олдинда бормоқда. Доскаларда тўпланган алоҳида очколар нисбати ҳам америкаликлар фойдасига минимал фарқни кўрсатмоқда — 8,5 : 7,5.

Рапид бўйича жамоавий раундлар натижалари

Раунд

Баҳс (АҚШ — Ўзбекистон)

Раунд ғолиби

1-раунд

2,5 : 1,5

АҚШ

2-раунд

2,0 : 2,0

Дуранг

3-раунд

2,5 : 1,5

АҚШ

4-раунд

1,5 : 2,5

Ўзбекистон

Жами очко

5 : 3 (Доскалар: 8,5 : 7,5)

АҚШ олдинда

2. Гроссмейстерларимиз шоуси: Абдусатторов ва Синдаровдан маҳорат дарси

Гарчи жамоавий ҳисобда рақиб олдинда бўлса-да, ўзбек шахматчилари алоҳида доскаларда жаҳоннинг энг кучли гроссмейстерларига қарши ажойиб ўйин намойиш этишди.

Нодирбек Абдусатторов — Жамоанинг энг яхши шахматчиси

Нодирбек 4 та партиядан 3 очко жамғариб, таркибдаги энг юқори кўрсаткични қайд этди. У АҚШнинг икки гигантини мағлуб этди ва қолган икки топ-шахматчи билан дуранг ўйнади:

  • Ғалаба: Леньер Домингес

  • Ғалаба: Уэсли Со

  • Дуранг: Хикару Накамура

  • Дуранг: Фабиано Каруана

Жавоҳир Синдаровнинг супер-серияси:

Жавоҳир 4 имкониятдан 2,5 очко тўплади. У дунёнинг энг машҳур шахмат стримери ва супер-гроссмейстери Хикару Накамура ҳамда Леньер Домингесни мағлубиятга учратди, шунингдек, Фабиано Каруана билан дуранг ўйнаб, фақат Левон Аронянга имкониятни бой берди.

3. Иккинчи кун: Олдинда 8 та ҳал қилувчи Блиц раунди!

Мусобақанинг иккинчи кунида жамоалар тезкор шахматнинг яна бир жозибали тури — блиц йўналишида куч синашади.

Шахматчилар жами 8 та жамоавий учрашув ўтказишади. Ҳар бир раунддаги ғалаба учун жамоага 2 очко, дуранг учун 1 очко берилади. Бу эса Ўзбекистон терма жамоаси учун умумий ҳисобни ўз фойдасига оғдириб олишга тўлиқ имконият яратади.

Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингиз ва шахмат мухлисларига юборинг!

Ўзбек гроссмейстерларининг Майамидаги тарихий баҳсларда дунё шахмат афсоналарини мағлуб этаётгани бутун мамлакат учун фахрдир!

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва шахмат мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси блиц босқичида АҚШни мағлуб этиб, умумий ғалабани қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Нодирбек АбдусатторовЖавоҳир СиндаровМайамиҲикару НакамураФабиано Каруана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди