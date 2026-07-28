Шахмат дуэли: Абдусатторов ва Синдаров АҚШ супергроссмейстерларини мағлуб этди
АҚШнинг Майами шаҳрида ўтказилаётган нуфузли WR Chess Rapid & Blitz мусобақасида Жаҳон шахмат тожининг асосий даъвогарлари ҳисобланган Ўзбекистон ва АҚШ терма жамоалари ўртасидаги жамоавий баҳсларнинг илк куни якунланди. Рапид йўналишидаги кескин беллашувлардан сўнг америкаликлар кичик фарқ билан олдинда бормоқда.
Zamin.uz мусобақанинг биринчи куни тафсилотлари ва вакилларимизнинг жаҳон элитасига қарши кўрсатган феноменал ўйинларини тақдим этади.
1. Рапид босқичи: Майамидаги 4 раундлик драматик баҳс
Илк кун дастуридан жами 4 та жамоавий рапид учрашуви ўрин олди. АҚШ шахматчилари 2 та баҳсда ғалаба қозонган бўлса, 1 та учрашувда дуранг қайд этилди. Тўртинчи раундда эса Ўзбекистон терма жамоаси иродали ғалабани қўлга киритди.
Ҳозирда жамоавий очколар бўйича АҚШ 5:3 ҳисобида олдинда бормоқда. Доскаларда тўпланган алоҳида очколар нисбати ҳам америкаликлар фойдасига минимал фарқни кўрсатмоқда — 8,5 : 7,5.
Рапид бўйича жамоавий раундлар натижалари
Раунд
Баҳс (АҚШ — Ўзбекистон)
Раунд ғолиби
1-раунд
2,5 : 1,5
АҚШ
2-раунд
2,0 : 2,0
Дуранг
3-раунд
2,5 : 1,5
АҚШ
4-раунд
1,5 : 2,5
Ўзбекистон
Жами очко
5 : 3 (Доскалар: 8,5 : 7,5)
АҚШ олдинда
2. Гроссмейстерларимиз шоуси: Абдусатторов ва Синдаровдан маҳорат дарси
Гарчи жамоавий ҳисобда рақиб олдинда бўлса-да, ўзбек шахматчилари алоҳида доскаларда жаҳоннинг энг кучли гроссмейстерларига қарши ажойиб ўйин намойиш этишди.
Нодирбек Абдусатторов — Жамоанинг энг яхши шахматчиси
Нодирбек 4 та партиядан 3 очко жамғариб, таркибдаги энг юқори кўрсаткични қайд этди. У АҚШнинг икки гигантини мағлуб этди ва қолган икки топ-шахматчи билан дуранг ўйнади:
Ғалаба: Леньер Домингес
Ғалаба: Уэсли Со
Дуранг: Хикару Накамура
Дуранг: Фабиано Каруана
Жавоҳир Синдаровнинг супер-серияси:
Жавоҳир 4 имкониятдан 2,5 очко тўплади. У дунёнинг энг машҳур шахмат стримери ва супер-гроссмейстери Хикару Накамура ҳамда Леньер Домингесни мағлубиятга учратди, шунингдек, Фабиано Каруана билан дуранг ўйнаб, фақат Левон Аронянга имкониятни бой берди.
3. Иккинчи кун: Олдинда 8 та ҳал қилувчи Блиц раунди!
Мусобақанинг иккинчи кунида жамоалар тезкор шахматнинг яна бир жозибали тури — блиц йўналишида куч синашади.
Шахматчилар жами 8 та жамоавий учрашув ўтказишади. Ҳар бир раунддаги ғалаба учун жамоага 2 очко, дуранг учун 1 очко берилади. Бу эса Ўзбекистон терма жамоаси учун умумий ҳисобни ўз фойдасига оғдириб олишга тўлиқ имконият яратади.
Ушбу муҳим спорт янгилигини дўстларингиз ва шахмат мухлисларига юборинг!
Ўзбек гроссмейстерларининг Майамидаги тарихий баҳсларда дунё шахмат афсоналарини мағлуб этаётгани бутун мамлакат учун фахрдир!
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, яқинларингиз ва шахмат мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси блиц босқичида АҚШни мағлуб этиб, умумий ғалабани қўлга кирита оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…