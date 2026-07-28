«Ливерпуль»дан 100 миллионлик бомба: Барколя билан келишиб олинди!
Европа футболида навбатдаги йирик трансфер бомбаси портлаш арафасида турибди. ПСЖнинг 23 ёшли иқтидорли ҳужумчиси Брэдли Барколя «Ливерпуль» билан шахсий шартнома шартлари бўйича принципиал келишувга эришди.
Zamin.uz таниқли инсайдер Николо Скира хабарига таяниб, ушбу трансферга оид энг сўнгги ва муҳим тафсилотларни тақдим этади.
1. 2032 йилгача шартнома ва энг юқори маошлардан бири
Ишончли манбаларнинг маълум қилишича, «Ливерпуль» ва Брэдли Барколя ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Франциялик вингер Мерсисайд клуби билан 2032 йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома бўйича тўлиқ келишиб олди.
Янги келишувга кўра, 23 ёшли футболчи «Энфилд»да энг юқори маош олувчи юлдузлардан бирига айланиши кутилмоқда. Футболчининг ўзи Премьер-лигага кўчиб ўтиш ғоясини тўлиқ қўллаб-қувватламоқда ва клублар келишиб олса, «Ливерпуль»ни карьерасини давом эттириш учун ягона ва устувор вариант деб билмоқда.
2. Трансфер суммаси: ПСЖ 170 млн сўрамоқда, «Ливерпуль» нархни туширмоқчи
Эндиги асосий масала — «Ливерпуль» ва ПСЖ ўртасидаги расмий музокаралар ҳисобланади. Париж клуби ўз иқтидорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва уни 170 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
Шундай бўлса-да, «Ливерпуль» мутасаддилари ПСЖнинг талабини камайтиришга умид қилмоқда ва француз грандига 100 миллион евродан юқори миқдордаги дастлабки расмий таклифни тайёрламоқда.
Брэдли Барколянинг «Ливерпуль»га трансфери бўйича асосий кўрсаткичлар
Аспект / Омил
Тафсилотлар
Футболчи
Брэдли Барколя (23 ёш, Франция)
Ҳозирги клуби
ПСЖ (Париж)
Бўлажак клуби
«Ливерпуль» (Энфилд)
Шартнома муддати
2032 йил ёзигача (Узоқ муддатли)
ПСЖ сўраётган нарх
170 миллион евро
«Ливерпуль» таклифи
100 миллион евродан ортиқ
Асосий инсайдер
Николо Скира
3. Барколянинг ўтган мавсумдаги статистикаси
23 ёшли француз ҳужумчиси ўтган мавсумда парижликлар сафида ўзининг сермаҳсуллигини намойиш эта олди. У сифатли ўйини билан Европанинг етакчи клублари эътиборини тортиб келмоқда.
Жами ўйинлар: 49 та учрашув
Урилган голлар: 13 та
Голли узатмалар: 6 та
Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва АПЛ мухлисларига юборинг!
«Ливерпуль»нинг ҳужум чизиғига 100 миллион евродан ортиқ маблағ ажратиши Европа футболидаги кучлар мувозанатини ўзгартириши мумкин.
Ушбу қайноқ ва ҳаяжонли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва «Ливерпуль» ҳамда АПЛ мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Барколя 100+ миллион евролик нархига лойиқми ва у «Ливерпуль»да асосий юлдузга айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…