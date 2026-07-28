«Ливерпуль»дан 100 миллионлик бомба: Барколя билан келишиб олинди!

·45·Спорт
«Ливерпуль»дан 100 миллионлик бомба: Барколя билан келишиб олинди!

Европа футболида навбатдаги йирик трансфер бомбаси портлаш арафасида турибди. ПСЖнинг 23 ёшли иқтидорли ҳужумчиси Брэдли Барколя «Ливерпуль» билан шахсий шартнома шартлари бўйича принципиал келишувга эришди.

Zamin.uz таниқли инсайдер Николо Скира хабарига таяниб, ушбу трансферга оид энг сўнгги ва муҳим тафсилотларни тақдим этади.

1. 2032 йилгача шартнома ва энг юқори маошлардан бири

Ишончли манбаларнинг маълум қилишича, «Ливерпуль» ва Брэдли Барколя ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Франциялик вингер Мерсисайд клуби билан 2032 йил ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома бўйича тўлиқ келишиб олди.

Янги келишувга кўра, 23 ёшли футболчи «Энфилд»да энг юқори маош олувчи юлдузлардан бирига айланиши кутилмоқда. Футболчининг ўзи Премьер-лигага кўчиб ўтиш ғоясини тўлиқ қўллаб-қувватламоқда ва клублар келишиб олса, «Ливерпуль»ни карьерасини давом эттириш учун ягона ва устувор вариант деб билмоқда.

2. Трансфер суммаси: ПСЖ 170 млн сўрамоқда, «Ливерпуль» нархни туширмоқчи

Эндиги асосий масала — «Ливерпуль» ва ПСЖ ўртасидаги расмий музокаралар ҳисобланади. Париж клуби ўз иқтидорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва уни 170 миллион евро атрофида баҳоламоқда.

Шундай бўлса-да, «Ливерпуль» мутасаддилари ПСЖнинг талабини камайтиришга умид қилмоқда ва француз грандига 100 миллион евродан юқори миқдордаги дастлабки расмий таклифни тайёрламоқда.

Брэдли Барколянинг «Ливерпуль»га трансфери бўйича асосий кўрсаткичлар

Аспект / Омил

Тафсилотлар

Футболчи

Брэдли Барколя (23 ёш, Франция)

Ҳозирги клуби

ПСЖ (Париж)

Бўлажак клуби

«Ливерпуль» (Энфилд)

Шартнома муддати

2032 йил ёзигача (Узоқ муддатли)

ПСЖ сўраётган нарх

170 миллион евро

«Ливерпуль» таклифи

100 миллион евродан ортиқ

Асосий инсайдер

Николо Скира

3. Барколянинг ўтган мавсумдаги статистикаси

23 ёшли француз ҳужумчиси ўтган мавсумда парижликлар сафида ўзининг сермаҳсуллигини намойиш эта олди. У сифатли ўйини билан Европанинг етакчи клублари эътиборини тортиб келмоқда.

  • Жами ўйинлар: 49 та учрашув

  • Урилган голлар: 13 та

  • Голли узатмалар: 6 та

Ушбу муҳим трансфер янгилигини дўстларингиз ва АПЛ мухлисларига юборинг!

«Ливерпуль»нинг ҳужум чизиғига 100 миллион евродан ортиқ маблағ ажратиши Европа футболидаги кучлар мувозанатини ўзгартириши мумкин.

Ушбу қайноқ ва ҳаяжонли мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва «Ливерпуль» ҳамда АПЛ мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Барколя 100+ миллион евролик нархига лойиқми ва у «Ливерпуль»да асосий юлдузга айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

ЛиверпульБрэдли БарколяПСЖНиколо Скира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди