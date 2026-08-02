Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?

·1·Спорт
Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?

«Барселона» ҳужумчи билан шартномани узайтирмоқчи бўлса, «Манчестер Сити»га 8 миллион евро тўлаши керак. Каталонияда ноаниқлик: Ферран Торреснинг тақдири қайси клубда ҳал бўлади? ПСЖдан жиддий қизиқиш ва келишувдаги сирли бандлар ушбу мақолада.

«Барселона»да қолиш ёки Париж сари йўл олиш — Торреснинг фаолиятида янги бурилиш арафасида. Футболчининг келажаги қандай ҳал бўлиши мақола сўнгида очилади!

Музокаралар ва шартнома бандлари

  • «Барселона» Торрес билан шартномани узайтирса, «Сити»га 8 млн евро тўлаши керак.

  • Бу банд 2022 йилдаги трансфер келишувида қайд этилган.

Каталония ва Париж ўртасида

  • Торреснинг шартномаси бир йилдан сўнг тугайди.

  • Клуб ҳужумчи учун устувор вазифа эмаслигини кўрсатмоқда.

  • Торрес ўзини етарлича баҳоланмаган деб ҳисоблайди.

ПСЖ сценарийси

  • Парижликлар билан музокаралар келаси ҳафта ўтказилиши кутилмоқда.

  • Торрес Испанияни тарк этишга тайёр.

«ПСЖ» футболчи учун асосий рақобатчига айланиши мумкин.

Ферран Торреснинг келажаги қайси клубда бўлади, деб ўйлайсиз? Изоҳда фикрингизни қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлига: Июл ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Бугун, 15:11Дензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиДензел Думфриес Реал Мадрид сафидаги дебюти ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:52Йошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийЙошко Гвардиол: Энсо Мареска Манчестер Сити учун мукаммал мураббийБугун, 14:39Ханси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиХанси Флик Карим Адеевининг Барселондаги дебютини танқид қилдиБугун, 14:10"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига..."Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...Бугун, 13:53Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда