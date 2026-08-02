Ферран Торреснинг келажаги: «Барселона»да қоладими ёки ПСЖга йўл оладими?
«Барселона» ҳужумчи билан шартномани узайтирмоқчи бўлса, «Манчестер Сити»га 8 миллион евро тўлаши керак. Каталонияда ноаниқлик: Ферран Торреснинг тақдири қайси клубда ҳал бўлади? ПСЖдан жиддий қизиқиш ва келишувдаги сирли бандлар ушбу мақолада.
«Барселона»да қолиш ёки Париж сари йўл олиш — Торреснинг фаолиятида янги бурилиш арафасида. Футболчининг келажаги қандай ҳал бўлиши мақола сўнгида очилади!
Музокаралар ва шартнома бандлари
«Барселона» Торрес билан шартномани узайтирса, «Сити»га 8 млн евро тўлаши керак.
Бу банд 2022 йилдаги трансфер келишувида қайд этилган.
Каталония ва Париж ўртасида
Торреснинг шартномаси бир йилдан сўнг тугайди.
Клуб ҳужумчи учун устувор вазифа эмаслигини кўрсатмоқда.
Торрес ўзини етарлича баҳоланмаган деб ҳисоблайди.
ПСЖ сценарийси
Парижликлар билан музокаралар келаси ҳафта ўтказилиши кутилмоқда.
Торрес Испанияни тарк этишга тайёр.
«ПСЖ» футболчи учун асосий рақобатчига айланиши мумкин.
Ферран Торреснинг келажаги қайси клубда бўлади, деб ўйлайсиз? Изоҳда фикрингизни қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…