Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айланди
Туриннинг Ювентус клуби Париж Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муанини ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Франциялик футболчи Туринга беш йиллик шартнома асосида қайтди ва бу трансфер жамоанинг янги мавсумдаги ҳужум чизиғини янада кучайтиришга қаратилган муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Молиявий тафсилотлар ва шартнома шартлариИталия ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги трансфер суммаси 38 миллион еврони ташкил этган. Шунингдек, шартномада қўшимча равишда 12 миллион евро миқдоридаги бонус пуллари ҳам назарда тутилган. Турин шаҳрида тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган ҳужумчи 2031 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган битимга имзо чекди.
Goal.com хабар беришича, Рандал Коло Муани янги клубида ҳар мавсум учун соф 5.55 миллион евро маош олади. Бу сумма ўйинчининг шахсий бонуслари ҳисобига яна ортиши мумкин. Франция чемпиони ҳам ўзининг расмий каналлари орқали футболчининг трансферини тасдиқлаб, унга келгуси фаолиятида омад тилади.
Туринга қайтиш тарихи ва олдинги ютуқларЭслатиб ўтамиз, Рандал Коло Муани 2025 йилнинг қишки трансфер ойнасида Ювентус шарафини ижара асосида ҳимоя қилган эди. Тиаго Мотта бошқарувидаги жамоада у ўзини тезда кўрсатиб, 22 та учрашувда 10 та гол урди ва 3 та голли узатмани амалга оширди. Унинг бу ишончли ўйини жамоага А Серияда тўртинчи ўринни эгаллаш ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишда ёрдам берди.
2025-2026 йилги мавсум давомида эса франциялик футболчи Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем сафида ижара асосида тўп сурди. Лондондаги фаолияти давомида у барча мусобақаларда 41 та ўйинда қатнашиб, 5 та гол ва шунча голли узатмага муаллифлик қилди. Якунланган музокаралардан сўнг футболчи Италияга қайтиб, ўзига яхши таниш бўлган муҳитда қолди.
…