Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айланди

·0·Спорт
Рандал Коло Муани расман Ювентус футболчисига айланди

Туриннинг Ювентус клуби Париж Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муанини ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Франциялик футболчи Туринга беш йиллик шартнома асосида қайтди ва бу трансфер жамоанинг янги мавсумдаги ҳужум чизиғини янада кучайтиришга қаратилган муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Молиявий тафсилотлар ва шартнома шартлари

Италия ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, томонлар ўртасидаги трансфер суммаси 38 миллион еврони ташкил этган. Шунингдек, шартномада қўшимча равишда 12 миллион евро миқдоридаги бонус пуллари ҳам назарда тутилган. Турин шаҳрида тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган ҳужумчи 2031 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган битимга имзо чекди.

Goal.com хабар беришича, Рандал Коло Муани янги клубида ҳар мавсум учун соф 5.55 миллион евро маош олади. Бу сумма ўйинчининг шахсий бонуслари ҳисобига яна ортиши мумкин. Франция чемпиони ҳам ўзининг расмий каналлари орқали футболчининг трансферини тасдиқлаб, унга келгуси фаолиятида омад тилади.

Туринга қайтиш тарихи ва олдинги ютуқлар

Эслатиб ўтамиз, Рандал Коло Муани 2025 йилнинг қишки трансфер ойнасида Ювентус шарафини ижара асосида ҳимоя қилган эди. Тиаго Мотта бошқарувидаги жамоада у ўзини тезда кўрсатиб, 22 та учрашувда 10 та гол урди ва 3 та голли узатмани амалга оширди. Унинг бу ишончли ўйини жамоага А Серияда тўртинчи ўринни эгаллаш ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишда ёрдам берди.

2025-2026 йилги мавсум давомида эса франциялик футболчи Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем сафида ижара асосида тўп сурди. Лондондаги фаолияти давомида у барча мусобақаларда 41 та ўйинда қатнашиб, 5 та гол ва шунча голли узатмага муаллифлик қилди. Якунланган музокаралардан сўнг футболчи Италияга қайтиб, ўзига яхши таниш бўлган муҳитда қолди.

ЮвентусРандал Коло МуаниПари Сен-ЖерменА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиИнтер Маями Кевин Де Бруйне трансферини жиддийлаштирдиБугун, 20:52Муҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Ла Лигада давом эттириши мумкинБугун, 20:52PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Барселона Ферран Торрес трансферига тайёрБарселона Ферран Торрес трансферига тайёрБугун, 20:18Ўзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиЎзбекистон–Россия ўйини бўладими? Тошев муҳим шартни айтдиБугун, 20:06Аякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАякс Барселона дарвозабони ва ёш иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда