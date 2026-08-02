"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...
«Мен бизнинг клуб аъзоси бўлмаган футболчи ҳақида гапирмайман. Ҳозир бор таркибимиздан жуда ҳам мамнунман. Ва албатта, биз уни янада кучлироқ бўлишини истаймиз, бу борада фаол иш олиб боряпмиз ҳам», — деди Микел Артета (Goal.com).
«Арсенал»нинг аргентиналик ҳужумчи учун катта режаси борми? Лондонликлар европа бозорини ларзага келтириши мумкинми?
«Арсенал» ва «Атлетико» ўртасидаги эҳтимолий келишув трансфер бозорида катта шов-шувга сабаб бўлди. Хулиан Алварес ҳақидаги интриганинг ечими мақола сўнгида!
Артета сўзи ва расмий позиция
Микел Артета «Арсенал» аъзоси бўлмаган футболчи ҳақида гапиришдан бош тортди.
Мавжуд таркибдан мамнун эканини таъкидлади.
Трансфер билан боғлиқ маълумотлар
«Арсенал» Хулиан Алваресга қизиқиш билдирмоқда.
ОАВ манбаларига кўра, лондонликлар уни Виктор Гокерешга алишиш ва пул тўлашга тайёр.
Алварес «Атлетико»га «Манчестер Сити»дан 75 млн евро эвазига ўтган (2024).
Статистика ва молиявий жиҳатлар
2025/2026 мавсумда: 49 ўйин, 20 гол, 9 голли узатма.
Шартнома 2030 йилгача амал қилади.
Transfermarkt Алвареснинг нархини 120 млн евро деб баҳолаган.
«Арсенал»нинг ҳужум чизиғини кучайтиришга интилиши Европа трансфер бозорида янги сенсацияга сабаб бўлиши мумкин.
Хулиан Алвареснинг «Арсенал»га ўтиши ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳда ўз муносабатингизни қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…