"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...

·0·Спорт
"Арсенал"да янги юлдуз? Хулиан Алварес трансфери атрофидаги интрига...

«Мен бизнинг клуб аъзоси бўлмаган футболчи ҳақида гапирмайман. Ҳозир бор таркибимиздан жуда ҳам мамнунман. Ва албатта, биз уни янада кучлироқ бўлишини истаймиз, бу борада фаол иш олиб боряпмиз ҳам», — деди Микел Артета (Goal.com).

«Арсенал»нинг аргентиналик ҳужумчи учун катта режаси борми? Лондонликлар европа бозорини ларзага келтириши мумкинми?

«Арсенал» ва «Атлетико» ўртасидаги эҳтимолий келишув трансфер бозорида катта шов-шувга сабаб бўлди. Хулиан Алварес ҳақидаги интриганинг ечими мақола сўнгида!

Артета сўзи ва расмий позиция

  • Микел Артета «Арсенал» аъзоси бўлмаган футболчи ҳақида гапиришдан бош тортди.

  • Мавжуд таркибдан мамнун эканини таъкидлади.

Трансфер билан боғлиқ маълумотлар

  • «Арсенал» Хулиан Алваресга қизиқиш билдирмоқда.

  • ОАВ манбаларига кўра, лондонликлар уни Виктор Гокерешга алишиш ва пул тўлашга тайёр.

  • Алварес «Атлетико»га «Манчестер Сити»дан 75 млн евро эвазига ўтган (2024).

Статистика ва молиявий жиҳатлар

  • 2025/2026 мавсумда: 49 ўйин, 20 гол, 9 голли узатма.

  • Шартнома 2030 йилгача амал қилади.

  • Transfermarkt Алвареснинг нархини 120 млн евро деб баҳолаган.

«Арсенал»нинг ҳужум чизиғини кучайтиришга интилиши Европа трансфер бозорида янги сенсацияга сабаб бўлиши мумкин.

Хулиан Алвареснинг «Арсенал»га ўтиши ҳақида қандай фикрдасиз? Изоҳда ўз муносабатингизни қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Арсенал ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 13:36Жозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиЖозе Моуринью Винисиус Жуниорнинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 13:33Винисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналВинисиус Жуниор келажаги: Реал Мадрид билан шартнома ёки АрсеналБугун, 12:52Эндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинЭндрик Реал Мадридни тарк этиши мумкинБугун, 12:30"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?"Трабзонспор" Шомуродовни кўзламоқда: Туркияда энг хавфли ҳужум чизиғи шаклланадими?Бугун, 12:18Микел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиМикел Артета Винисиус Жуниор трансфери ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда