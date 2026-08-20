Жоау Канселу гневно ушёл в раздевалку после презентации «Барселоны»

·1·Спорт
Жоау Канселу гневно ушёл в раздевалку после презентации «Барселоны»

Защитник испанской «Барселоны» Жоау Канселу не смог принять участие в общей презентации команды перед традиционным матчем за Кубок Жоана Гампера, после чего, выразив резкое недовольство, направился в туннель стадиона. Этот неожиданный инцидент удивил как болельщиков клуба, так и членов команды. Об этом Goal.com сообщает .

По данным GOAL.ком, португальский футболист не смог выйти на поле во время презентации из-за административных задержек с оформлением документов. Канселу ждал выхода вместе с одноклубниками в туннеле стадиона в футболке с номером 2, однако план изменился, поскольку регистрационные процедуры не были завершены.

Административные препятствия и вопросы по контракту

Как стало известно, саудовский клуб «Аль-Хиляль» достиг договорённости о досрочном расторжении контракта с Жоау Канселу, который должен был завершиться в конце сезона. Футболист должен был стать свободным агентом в обмен на отказ от оставшейся части зарплаты, однако последние официальные документы по трансферу не успели оформить вовремя.

Представители клуба намеревались представить Канселу болельщикам как одного из ключевых игроков состава на новый сезон во время презентации. Однако из-за неожиданных бюрократических задержек футболист официально по-прежнему оставался игроком «Аль-Хиляля», поэтому план не удалось реализовать, что вызвало гнев защитника.

Другие планы клуба и новые трансферы

Пока участие Канселу в презентации было отменено, другой новичок каталонского клуба оказался в центре внимания благодаря своей впечатляющей встрече с болельщиками. Испанский полузащитник Родри, перешедший из «Манчестер Сити» за 65 миллионов фунтов стерлингов и подписавший четырёхлетний контракт, был тепло встречен фанатами на домашнем стадионе.

Родри приехал в Каталонию с огромной репутацией, в частности после того, как получил звание лучшего игрока чемпионата мира 2026 года. Кроме того, он был хорошо знаком местным болельщикам, поскольку выступал за эту команду на правах аренды во второй половине прошлого сезона и в сезоне-2023/24.

Теперь руководство «Барселоны» и тренерский штаб сосредоточили всё внимание на старте нового сезона Ла Лиги. За кулисами представители клуба активно работают над скорейшим решением оставшихся проблем с регистрацией Жоау Канселу.

Жоау КанселуБарселонаРодриКубок Жоана ГампераЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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