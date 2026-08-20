Джо Коул резко раскритиковал цену, установленную «Челси»

·0·Спорт
Джо Коул резко раскритиковал цену, установленную «Челси»

Лондонский «Челси» оценил трансферную стоимость своего футболиста Педру Нету в 100 миллионов фунтов стерлингов, что вызвало большое возмущение в футбольном сообществе. Бывший вингер «аристократов» Джо Коул назвал эту цену английского клуба «смехотворной» и совершенно необоснованной. По его мнению, ведущие команды Европы ни за что не согласятся приобрести португальского футболиста за такую сумму. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, на фоне продолжающихся слухов о трансфере Педру Нету руководство «Челси» требует за игрока сумму, значительно превышающую его реальную рыночную стоимость. В интервью Паддй Повер Джо Коул прямо заявил, что справедливая цена футболиста составляет половину запрашиваемой сейчас суммы.

Трансферная цена и саудовский фактор

По словам бывшего футболиста, ни один здравомыслящий футбольный специалист не заплатит 100 миллионов фунтов за Педру Нету. Очевидно, что даже действующие гранды Премьер-лиги Англии не пойдут на такой риск. «Манчестер Сити не заплатил бы такие деньги за Педру Нету», — сказал Коул.

Тем не менее специалист не исключил, что клубы из Саудовской Аравии способны удовлетворить это требование. По его предположению, из-за наличия саудовских инвесторов в консорциуме, стоящем за руководством «Челси», клуб может надеяться на покупателя именно из азиатского региона. По оценке Коула, реальная стоимость футболиста составляет около 50–60 миллионов фунтов стерлингов.

Положительные качества футболиста

Несмотря на жёсткую критику цены, Джо Коул высоко оценил мастерство Педру Нету и его работоспособность на поле. Он особо отметил, что тактическая универсальность футболиста является важным оружием для любого тренера.

«Я очень уважаю его как игрока. Он настоящий боец и борется на поле до самого конца», — сказал Коул. Он также отметил, что футболист способен играть на левом и правом флангах, а при необходимости — на позиции флангового защитника, и является опытным игроком Премьер-лиги.

Джо КоулЧелсиПедру НетуТрансферыПремьер-лига Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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