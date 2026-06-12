Бавария предложила 53 миллиона евро за трансфер Исмаэля Сайбари

Мюнхенская «Бавария» активизировалась в борьбе за одну из звезд ПСВ и чемпионата Нидерландов Исмаэля Сайбари. Гигант Бундеслиги сделал улучшенное предложение за 25-летнего полузащитника общей стоимостью 53 миллиона евро. Марокканский футболист стал главной целью для усиления полузащиты команды перед новым сезоном. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Эиндховен Дагблад, «Бавария» значительно увеличила предложение, чтобы быстрее завершить трансфер талантливого плеймейкера. Немецкий клуб положил на стол пакет, состоящий из 48 миллионов евро гарантированной выплаты и 5 миллионов евро бонусов. В настоящее время Сайбари находится в расположении сборной Марокко, но его представители продолжают переговоры о переезде на «Альянц Арену».

Руководство ПСВ стремится извлечь максимальную выгоду из этой сделки. Нидерландский клуб уделяет особое внимание не только общей сумме, но и условиям и графикам выплат. Если трансфер состоится по этой цене, Сайбари станет самым дорогим проданным футболистом в истории ПСВ. Действующие чемпионы Эредивизи понимают, что вынуждены отпустить своего лидера.

Стороны планируют подписать контракт после 30 июня. Этот срок имеет стратегическое значение для ПСВ с точки зрения финансовой отчетности. Тем не менее, ожидается, что Сайбари пройдет медицинское обследование до этой даты. «Бавария» заявила о готовности взять на себя все страховые риски в период между медосмотром и вступлением контракта в силу.