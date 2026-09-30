Джон Стоунз оштрафован за превышение скорости
Защитник «Интера» Джон Стоунз был оштрафован судом из-за того, что пропустил полицейские уведомления, находясь в расположении сборной Англии. Как сообщает Те Индепендент, опытный футболист был привлечен к ответственности за превышение скоростного режима, что стало следствием административных накладок и плотного графика. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
В мае текущего года было зафиксировано, что он управлял автомобилем Range Rover со скоростью 43 мили в час недалеко от своего дома в Чешире. На момент инцидента 32-летний футболист сразу признался сотрудникам полиции, что находился за рулем. Однако ситуация приняла неожиданный оборот и дошла до судебного разбирательства.
Международные обязанности и оставленные без внимания письмаПосле первого обращения полиции Джон Стоунз не смог ответить на второе важное письмо. Этот документ должен был предоставить футболисту возможность оплатить штраф без явки в суд. Однако из-за того, что письмо не было обработано вовремя, дело было передано в суд в рамках Единой процедуры правосудия.
Магистратский суд назначил защитнику четыре штрафных балла и обязал выплатить штраф в размере 666 фунтов стерлингов. Также он обязан покрыть судебные издержки в размере 120 фунтов стерлингов и сбор в фонд помощи пострадавшим в размере 266 фунтов стерлингов.
Плотный график и пустующее жильеВ письме, направленном в магистратский суд Уоррингтона, футболист подробно объяснил произошедшее. Он полностью признал вину в превышении скорости и объяснил причину, по которой не смог вовремя ответить на письма:
- В конце мая он отправил свои личные данные и сразу отправился на сборы национальной команды Англии;
- Соревнования в рамках чемпионата мира продолжались до 19 июля;
- Из-за отпуска после турнира и летних трансферных дел, связанных с переходом в «Интер», он долгое время отсутствовал дома.
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