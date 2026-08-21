Тоттенхэм заплатит Манчестер Сити 85 миллионов фунтов за трансфер Савиньо

·8·Спорт
Тоттенхэм заплатит Манчестер Сити 85 миллионов фунтов за трансфер Савиньо

Лондонский «Тоттенхэм» оформил одну из крупнейших сделок летнего трансферного окна. По данным ESPN, команда договорилась о переходе вингера «Манчестер Сити» Савиньо и заплатит за его трансфер 85 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что 22-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочный контракт с клубом из Северного Лондона. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно условиям трансфера, «Тоттенхэм» сначала выплатит 75 миллионов фунтов в качестве гарантированной суммы, а оставшиеся 10 миллионов фунтов будут перечислены в виде бонусов в зависимости от будущих выступлений футболиста. Переговоры между сторонами продолжались с прошлого лета, и в итоге им удалось достичь окончательной договоренности.

Крупные трансферы и обновление состава команды

Савиньо перешел из «Труа» в «Манчестер Сити» в 2024 году и провел за английский клуб 53 матча. За это время он забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. Прошлым летом «Тоттенхэм» уже пытался подписать футболиста, однако тот предпочел остаться в Манчестере и продолжить борьбу за место в составе.

Однако в завершившемся сезоне бразилец при Пепе Гвардиоле лишь семь раз вышел в стартовом составе в матчах Премьер-лиги. В разгар летних трансферных переговоров его также не включили в заявку на воскресный матч за Суперкубок Англии против «Арсенала» в Кардиффе. Кроме того, источники подтверждают, что «Тоттенхэм» продолжает переговоры по другому нападающему «Манчестер Сити» — Омару Мармушу.

Финансовый баланс и летние расходы

После приобретения Савиньо общие расходы «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно превысили 300 миллионов фунтов стерлингов. Команда под руководством Роберто Де Дзерби значительно усилила состав в это трансферное окно. В клуб пришли такие талантливые футболисты, как Сандро Тонали, Матеус Фернандеш и Ян Пауль ван Хекке.

В то же время лондонский клуб подписал свободных агентов Маркоса Сенеси, Энди Робертсона и Мартина Дубравку. При этом «Тоттенхэм» получил около 140 миллионов фунтов от продаж Луки Вушковича, Кристиана Ромеро и Джеда Спенса, сумев сохранить бюджетный баланс в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.

ТоттенхэмСавиньоМанчестер СитиПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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