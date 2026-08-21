Тоттенхэм заплатит Манчестер Сити 85 миллионов фунтов за трансфер Савиньо

Лондонский «Тоттенхэм» оформил одну из крупнейших сделок летнего трансферного окна. По данным ESPN, команда договорилась о переходе вингера «Манчестер Сити» Савиньо и заплатит за его трансфер 85 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что 22-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет долгосрочный контракт с клубом из Северного Лондона. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно условиям трансфера, «Тоттенхэм» сначала выплатит 75 миллионов фунтов в качестве гарантированной суммы, а оставшиеся 10 миллионов фунтов будут перечислены в виде бонусов в зависимости от будущих выступлений футболиста. Переговоры между сторонами продолжались с прошлого лета, и в итоге им удалось достичь окончательной договоренности.

Крупные трансферы и обновление состава команды

Савиньо перешел из «Труа» в «Манчестер Сити» в 2024 году и провел за английский клуб 53 матча. За это время он забил 2 гола и отдал 12 результативных передач. Прошлым летом «Тоттенхэм» уже пытался подписать футболиста, однако тот предпочел остаться в Манчестере и продолжить борьбу за место в составе.

Однако в завершившемся сезоне бразилец при Пепе Гвардиоле лишь семь раз вышел в стартовом составе в матчах Премьер-лиги. В разгар летних трансферных переговоров его также не включили в заявку на воскресный матч за Суперкубок Англии против «Арсенала» в Кардиффе. Кроме того, источники подтверждают, что «Тоттенхэм» продолжает переговоры по другому нападающему «Манчестер Сити» — Омару Мармушу.

Финансовый баланс и летние расходы

После приобретения Савиньо общие расходы «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно превысили 300 миллионов фунтов стерлингов. Команда под руководством Роберто Де Дзерби значительно усилила состав в это трансферное окно. В клуб пришли такие талантливые футболисты, как Сандро Тонали, Матеус Фернандеш и Ян Пауль ван Хекке.

В то же время лондонский клуб подписал свободных агентов Маркоса Сенеси, Энди Робертсона и Мартина Дубравку. При этом «Тоттенхэм» получил около 140 миллионов фунтов от продаж Луки Вушковича, Кристиана Ромеро и Джеда Спенса, сумев сохранить бюджетный баланс в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.