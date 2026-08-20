Энцо Фернандес — достойная замена Родри?

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги Манчестер Сити активно ищет способы усилить полузащиту и закрыть пробел в опорной зоне. Как сообщает Паддй Повер, после ухода испанского лидера Родри в Барселону перед «горожанами» встала масштабная и сложная задача — найти футболиста, способного его заменить. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что за прошедший период Родри стал не только одним из важнейших игроков Манчестер Сити, но и одним из наиболее влиятельных и тактически значимых футболистов всей Премьер-лиги. Его действия на поле придавали команде стабильность и играли решающую роль в установлении превосходства над соперниками. Поэтому его уход стал серьёзной головоломкой для тренерского штаба и селекционного отдела клуба.

Обсуждение кандидатуры Энцо Фернандеса

По мнению бывшего нападающего сборной Англии Джо Коула, полузащитник Челси Энцо Фернандес обладает идеальным техническим профилем для выполнения этой задачи. Коул отметил, что индивидуальное мастерство аргентинского хавбека и его способность играть под прессингом делают его идеальной трансферной целью для Манчестер Сити.

При этом специалист подчеркнул, что ситуация вокруг этого трансфера может оказаться весьма запутанной. По словам Джо Коула, Энцо Фернандес хочет новых вызовов в своей карьере, а интерес к нему проявляют несколько статусных клубов. Поэтому ожидается, что переговоры по этому трансферу будут во многом зависеть от финансовых условий.

Можно ли решить проблему одним футболистом

Однако Джо Коул отдельно отметил, что полностью заменить такого уникального и масштабного игрока, как Родри, одним футболистом невозможно. По его мнению, благодаря физической мощи и тактическому интеллекту Родри практически в одиночку контролировал центр поля, поэтому для сохранения прежнего баланса Манчестер Сити может понадобиться два игрока.

В настоящее время будущее Энцо Фернандеса и его возможный трансфер активно обсуждаются футбольной общественностью и СМИ. Руководство Манчестер Сити продолжает внимательно изучать возможности трансферного рынка, чтобы принять оптимальное решение и усилить состав перед новым сезоном.