Энцо Фернандес — достойная замена Родри?

·15·Спорт
Энцо Фернандес — достойная замена Родри?

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги Манчестер Сити активно ищет способы усилить полузащиту и закрыть пробел в опорной зоне. Как сообщает Паддй Повер, после ухода испанского лидера Родри в Барселону перед «горожанами» встала масштабная и сложная задача — найти футболиста, способного его заменить. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что за прошедший период Родри стал не только одним из важнейших игроков Манчестер Сити, но и одним из наиболее влиятельных и тактически значимых футболистов всей Премьер-лиги. Его действия на поле придавали команде стабильность и играли решающую роль в установлении превосходства над соперниками. Поэтому его уход стал серьёзной головоломкой для тренерского штаба и селекционного отдела клуба.

Обсуждение кандидатуры Энцо Фернандеса

По мнению бывшего нападающего сборной Англии Джо Коула, полузащитник Челси Энцо Фернандес обладает идеальным техническим профилем для выполнения этой задачи. Коул отметил, что индивидуальное мастерство аргентинского хавбека и его способность играть под прессингом делают его идеальной трансферной целью для Манчестер Сити.

При этом специалист подчеркнул, что ситуация вокруг этого трансфера может оказаться весьма запутанной. По словам Джо Коула, Энцо Фернандес хочет новых вызовов в своей карьере, а интерес к нему проявляют несколько статусных клубов. Поэтому ожидается, что переговоры по этому трансферу будут во многом зависеть от финансовых условий.

Можно ли решить проблему одним футболистом

Однако Джо Коул отдельно отметил, что полностью заменить такого уникального и масштабного игрока, как Родри, одним футболистом невозможно. По его мнению, благодаря физической мощи и тактическому интеллекту Родри практически в одиночку контролировал центр поля, поэтому для сохранения прежнего баланса Манчестер Сити может понадобиться два игрока.

В настоящее время будущее Энцо Фернандеса и его возможный трансфер активно обсуждаются футбольной общественностью и СМИ. Руководство Манчестер Сити продолжает внимательно изучать возможности трансферного рынка, чтобы принять оптимальное решение и усилить состав перед новым сезоном.

Манчестер СитиЭнцо ФернандесРодриПремьер-лигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Джо Коул резко раскритиковал цену, установленную «Челси»Джо Коул резко раскритиковал цену, установленную «Челси»Сегодня, 17:54Ксавер Мендес был удивлён тем, что Майкл Моралес сбросил 23 кг...Ксавер Мендес был удивлён тем, что Майкл Моралес сбросил 23 кг...Сегодня, 17:00Самый дорогой бой в истории: мегафайт Наои Иноуэ и Джесси РодригесаСамый дорогой бой в истории: мегафайт Наои Иноуэ и Джесси РодригесаСегодня, 16:51Джон Джонс выступил против того, чтобы называть Ислама Махачева величайшим бойцом всех времёнДжон Джонс выступил против того, чтобы называть Ислама Махачева величайшим бойцом всех времёнСегодня, 16:46Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой...Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой...Сегодня, 16:40«Нефтчи»: неожиданная перемена — Хуан Круз Хилл покинул штаб«Нефтчи»: неожиданная перемена — Хуан Круз Хилл покинул штабСегодня, 16:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения