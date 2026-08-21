Челси подпишет новый долгосрочный контракт с нападающим Жоау Педро

Английский клуб «Челси» готовится предложить своему бразильскому нападающему Жоау Педро новый выгодный долгосрочный контракт, чтобы дольше сохранить его в команде и улучшить условия соглашения. Как сообщает BBC Sport, ожидается, что 24-летний футболист подпишет с лондонским клубом договор до 2032 года с опцией продления еще на два года. Это решение может обеспечить будущее игрока в клубе до 2034 года. Об этом сообщает Goal.com .

Этот шаг стал важной мерой против активности европейских грандов, в частности «Барселоны», проявлявших интерес к приобретению нападающего в межсезонье. Руководство «Челси» решило повысить зарплату футболисту всего через год после его перехода из «Брайтона» за 60 миллионов фунтов стерлингов. Это демонстрирует быструю и решительную политику клуба по сохранению своих лидеров.

Финансовая стратегия и планы на будущее

По данным источника, обновленные условия контракта полностью соответствуют структурированной модели оплаты труда «Челси». Эта система предусматривает быстрое повышение зарплатной категории для игроков, доказавших свою состоятельность. Ранее «синие» применяли такой же подход к Коулу Палмеру и Николасу Джексону.

После закрытия трансферного окна клуб планирует сосредоточиться на переговорах о новых контрактах с другими ключевыми фигурами, в частности с Леви Колуиллом и Эстевао Виллианом. Это часть стратегии, направленной на обеспечение долгосрочной стабильности команды.

Яркие результаты в дебютном сезоне

Жоау Педро уже в своем дебютном сезоне в Западном Лондоне стал главным центром атаки команды. Он вошел в историю как первый нападающий «Челси» со времен Диего Косты, забивший 20 голов без учета пенальти. Бразилец начал свое выступление за клуб с трех голов на прошедшем летом Клубном чемпионате мира.

Его яркая игра сразу принесла ему футболку с номером 9. «Челси», неудачно проведший прошлый сезон и занявший десятое место, в нынешней кампании нацелен на серьезную борьбу за чемпионский титул. Острая игра и голы Жоау Педро будут иметь огромное значение для лондонского клуба в понедельничном вечернем матче Премьер-лиги против «Фулхэма».