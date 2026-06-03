Манчестер Сити и Челси продолжают переговоры по Энцо Мареске

Манчестер Сити ведет активные переговоры с Челси о сумме компенсации, чтобы окончательно согласовать кандидатуру Энцо Марески на пост нового главного тренера. Ожидается, что итальянский специалист займет место Пепа Гвардиолы, однако юридические вопросы, возникшие после его неожиданного ухода со Стэмфорд Бридж в январе, задерживают подписание трехлетнего контракта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным Sky Sports, Манчестер Сити в настоящее время согласовывает с Челси размер компенсации за Энцо Мареску. Вопрос контракта находится под контролем юристов обоих клубов, так как на момент ухода итальянского тренера из лондонской команды до истечения его действующего соглашения оставалось еще три с половиной года. Манчестерский клуб надеется достичь договоренности на этой неделе и официально представить его в качестве преемника Пепа Гвардиолы.

Испанский специалист покинул клуб после невероятных 10 лет работы. За это время он выиграл все возможные трофеи, в том числе шесть раз становился чемпионом английской Премьер-лиги. Хотя предложенный трехлетний контракт для его преемника уже на столе, полное соглашение еще не достигнуто. Руководство Челси было проинформировано об интересе действующих чемпионов к Энцо Мареске еще прошлой осенью.

Результаты тренера в Лондоне произвели большое впечатление на руководство Манчестер Сити. Под руководством Марески Челси провел 92 матча, одержав 55 побед и 16 ничьих. Кроме того, в сезоне 2024/25 команда выиграла Лигу конференций и Клубный чемпионат мира. На момент его ухода команда занимала пятое место в турнирной таблице, однако по итогам сезона Челси финишировал на 10-й позиции.

С приходом Энцо Марески Манчестер Сити придется также сформировать новый тренерский штаб. Вместе с Пепом Гвардиолой клуб покидают такие специалисты, как Пеп Линдерс, Коло Туре, тренер по физподготовке Лоренсо Буэнавентура и тренер вратарей Хаби Мансисидор. Манчестерский клуб прилагает все усилия, чтобы официально объявить о новом тренере до начала предсезонной подготовки.