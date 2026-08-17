После финала UFC 330 распространился нашумевший пост Хабиба Нурмагомедова
Центральный поединок престижного турнира по смешанным единоборствам UFC 330, завершившегося в американском городе Филадельфия, оказался в центре внимания поклонников ММА по всему миру. Действующий российский чемпион в полусреднем весе Ислам Максачев провёл бескомпромиссный пятираундовый поединок против опасного претендента, представителя Ирландии Ен Мачадо Герри, одержал победу решением судей и успешно защитил свой пояс.
После завершения боя бывший непобеждённый чемпион UFC, а также близкий друг и наставник Максачев Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своих страницах в социальных сетях специальный пост, поздравив Ислам с этим историческим успехом.
«Он покорил все вершины и обновил рекорд»
Хабиб Нурмагомедов высоко оценил место Максачев в истории спорта и выразил ему свои искренние пожелания:
«„Достижение“ — такое слово, которое имеет особое значение в спорте. А Ислам и слово „достижение“ стали практически синонимами. Он покорил все высочайшие вершины, которых можно достичь в этом виде спорта, обновил рекорд по победной серии в истории UFC и по праву считается одним из величайших атлетов, выходивших в октагон.
Пусть Всевышний Аллах всегда хранит тебя под своей защитой, бережёт в добре и благодати, брат».
Историческая победная серия и уровень легенд
Победа над Ен Мачадо Герри ещё больше укрепила статус Максачев как безоговорочного лидера в истории UFC:
Обновление рекордов: Ислам Максачев установил самую длинную победную серию в истории организации, превзойдя рекорд Андерсон Силва;
29-я победа: Благодаря этому результату Ислам довёл количество побед в своей карьере до 29 и сравнялся с показателем Хабиб Нурмагомедов (29-0).
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