После финала UFC 330 распространился нашумевший пост Хабиба Нурмагомедова

Центральный поединок престижного турнира по смешанным единоборствам UFC 330, завершившегося в американском городе Филадельфия, оказался в центре внимания поклонников ММА по всему миру. Действующий российский чемпион в полусреднем весе Ислам Максачев провёл бескомпромиссный пятираундовый поединок против опасного претендента, представителя Ирландии Ен Мачадо Герри, одержал победу решением судей и успешно защитил свой пояс.

После завершения боя бывший непобеждённый чемпион UFC, а также близкий друг и наставник Максачев Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своих страницах в социальных сетях специальный пост, поздравив Ислам с этим историческим успехом.

«Он покорил все вершины и обновил рекорд»

Хабиб Нурмагомедов высоко оценил место Максачев в истории спорта и выразил ему свои искренние пожелания:

«„Достижение“ — такое слово, которое имеет особое значение в спорте. А Ислам и слово „достижение“ стали практически синонимами. Он покорил все высочайшие вершины, которых можно достичь в этом виде спорта, обновил рекорд по победной серии в истории UFC и по праву считается одним из величайших атлетов, выходивших в октагон. Пусть Всевышний Аллах всегда хранит тебя под своей защитой, бережёт в добре и благодати, брат».

Историческая победная серия и уровень легенд

Победа над Ен Мачадо Герри ещё больше укрепила статус Максачев как безоговорочного лидера в истории UFC:

Обновление рекордов: Ислам Максачев установил самую длинную победную серию в истории организации, превзойдя рекорд Андерсон Силва;

29-я победа: Благодаря этому результату Ислам довёл количество побед в своей карьере до 29 и сравнялся с показателем Хабиб Нурмагомедов (29-0).

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