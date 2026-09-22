Бой чемпиона IBF Хрговича с Санчесом объявлен: когда очередь Джалолова?

·52·Спорт
Бой чемпиона IBF Хрговича с Санчесом объявлен: когда очередь Джалолова?

В профессиональном боксе в супертяжелом весе начались решающие движения вокруг чемпионских поясов. Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл планы своего ключевого клиента, нового чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Филипа Хрговича, и детали его обязательной защиты титула. Боксинг Скене Согласно информации, распространенной изданием, хорватский обладатель пояса больше не выйдет на ринг в текущем году, однако в начале 2027 года он проведет защиту чемпионского титула против обязательного претендента, кубинца Фрэнка Санчеса.

Промоутер открыто признал, что ранее команде Санчеса была выплачена крупная сумма отступных («степ-асиде моней») за отсрочку этого боя: «Хргович не будет драться в этом году, но выйдет на ринг в начале следующего. Мы это организуем. Филип в данный момент должен сразиться с Фрэнком Санчесом. Это его обязательная защита, и мы дали согласие на этот поединок. Ранее мы уже выплатили Санчесу крупную сумму за временное отступление».

Напомним, что Хргович завоевал вакантный пояс IBF 29 августа 2026 года, победив техническим нокаутом в 9-м раунде молодую британскую звезду Мозеса Итауму. Двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов, занимающий 4-ю строчку рейтинга IBF в этом дивизионе, 17 октября проведет важнейший отборочный бой против британца Соломона Дакреса.

Итак, сможет ли Хргович пробить оборону кубинца по прозвищу «Флэш» Санчес, станет ли Баходир Джалолов официальным претендентом №1 на чемпионский бой после победы в октябре и когда узбекский «Большой человек» взойдет на трон IBF?

«Отступные, дедлайн с Санчесом и шаг Джалолова»: 5 главных точек в весовой категории

Самые важные аспекты ожидаемых событий в элите супертяжелого веса:

  • Хргович вернется в начале 2027 года: Хорватский чемпион IBF будет отдыхать до конца 2026 года и выйдет на ринг в начале следующего года;

  • Обязательная защита — Фрэнк Санчес: По официальному требованию организации IBF, Хргович обязан защитить свой пояс против опасного кубинского нокаутера;

  • Крупные выплаты Санчесу: Фрэнк Уоррен подтвердил, что Санчесу была выплачена компенсация за временное отступление, чтобы организовать чемпионский бой Хрговича против Итаумы;

  • Падение Итаумы: Британская звезда, проигравшая техническим нокаутом в 9-м раунде 29 августа, была вынуждена передать пояс Хрговичу;

  • Баходир Джалолов стучится в дверь: Наш соотечественник, занимающий 4-е место в рейтинге IBF, в случае победы над Соломоном Дакресом 17 октября станет главным фаворитом в этой чемпионской гонке.

Трон IBF в супертяжелом весе: Сравнение чемпиона и претендентов

Баланс сил на вершине рейтинга IBF:

Показатели и критерии

Филип Хргович (Действующий чемпион IBF)

Фрэнк Санчес (Официальный обязательный претендент)

Баходир Джалолов (4-й номер IBF)

Гражданство

Хорватия

Куба

Узбекистан

Прозвище

«Эл Анимал» (Зверь)

«Те Кубан Флаш»

«Биг Узбек» (Большой узбек)

Статус

Чемпион мира (победил Итауму)

Официальный претендент №1

Олимпийский чемпион, претендент из ТОП-4

Дата следующего боя

Начало 2027 года

Начало 2027 года (против Хрговича)

17 октября 2026 года (против Дакреса)

Промоутер

Фрэнк Уоррен (Куинсберрй)

Премиер Боксинг Чампионс / ПБК

Топ Ранк / саудовские партнеры

Стратегическая задача

Успешная защита пояса

Стать чемпионом после получения отступных

Победить Дакреса и стать финальным претендентом

Экспертиза профессионального бокса: Почему эта цепочка — величайшая возможность для Баходира Джалолова?

Аналитические выводы международных боксерских обозревателей и инсайдеров:

  • Конец тактики «отступных»: Команда Хрговича выигрывала время, платя Санчесу, но регламент IBF не допускает такой искусственной задержки во второй раз; чемпионский бой должен состояться в начале 2027 года, что устраняет искусственные барьеры в весе;

  • Трамплин Джалолова 17 октября: Бой Баходира Джалолова против британца Соломона Дакреса — это не просто рейтинговый поединок; победа поднимет нашего соотечественника на 2-е или 1-е место в таблице претендентов IBF и выведет его на победителя боя Хргович — Санчес;

  • Столкновение стилей Хрговича и Санчеса: Хргович полагается на мощное физическое давление и тяжелые кроссы, а кубинец Санчес обладает классической школьной защитой и движениями левши; их бой может затянуться на 12 раундов и физически сильно измотать обоих боксеров;

  • Исторический момент узбекского тяжелого веса: Баходир Джалолов, приблизившийся к поясу в супертяжелом дивизионе профессионального бокса после Руслана Чагаева, своими габаритами, ударом левой и олимпийской подвижностью считается неразрешимой проблемой как для Хрговича, так и для Санчеса.

Данное соглашение, объявленное Фрэнком Уорреном, открывает бескомпромиссную борьбу за чемпионский пояс в тяжелом весе в начале 2027 года, и этот бой окажет прямое влияние на историю узбекского бокса.

Как вы думаете, кто победит в противостоянии Филипа Хрговича и кубинца Фрэнка Санчеса? Сможет ли Баходир Джалолов нокаутировать Соломона Дакреса 17 октября и стать абсолютным обладателем этого пояса в 2027 году? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим горячим анализом будущего узбекского спорта со всеми любителями бокса!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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