Болезненное поражение: «Sabah» упустил шанс в раунде плей-офф ЛЧ

·0·Спорт
Болезненное поражение: «Sabah» упустил шанс в раунде плей-офф ЛЧ

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов Европы стартовали в напряжённой и бескомпромиссной борьбе. Азербайджанский клуб «Sabah» провёл выездной матч против израильского «Xapoel Beer-Sheva» на нейтральном поле — в Румынии — и потерпел поражение со счётом 1:2. Как развивались события в матче с участием узбекского полузащитника Umarali Rahmonaliyev?

Быстрый гол и упущенное преимущество

«Sabah» начал встречу с активных атак и уже на 6-й минуте открыл счёт благодаря точному удару Shimich. Однако израильтяне перехватили инициативу и, забив два мяча в конце первого тайма и в концовке второго, совершили камбэк:

"Полузащитник сборной Узбекистана Umarali Rahmonaliyev вышел в основном составе «Sabah» и активно и уверенно отыграл все 90 минут в центре поля."

Отбор ЛЧ: факты о раунде плей-офф

Показатель

«Xapoel Sheva» (Израиль)

«Sabah» (Азербайджан)

Итоговый счёт

2

1

Авторы голов

Est (43'), Zlatanovich (79')

Shimich (6')

Узбекский легионер

Umarali Rahmonaliyev (полные 90 минут)

Место проведения матча

Румыния (нейтральное поле)

Дата ответного матча

25 августа, город Баку

Решающая ответная игра пройдёт в Баку

Несмотря на минимальное поражение в гостях, азербайджанский клуб сохраняет хорошие шансы на выход в основной этап Лиги чемпионов. Ответный матч между двумя командами состоится 25 августа в Баку, где команда Rahmonaliyev постарается совершить камбэк при поддержке своих болельщиков.

Как вы считаете, смогут ли Umarali Rahmonaliyev и клуб «Sabah» исправить ситуацию в ответном матче в Баку и выйти в основной этап ЛЧ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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