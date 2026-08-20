Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов Европы стартовали в напряжённой и бескомпромиссной борьбе. Азербайджанский клуб «Sabah» провёл выездной матч против израильского «Xapoel Beer-Sheva» на нейтральном поле — в Румынии — и потерпел поражение со счётом 1:2. Как развивались события в матче с участием узбекского полузащитника Umarali Rahmonaliyev?

Быстрый гол и упущенное преимущество

«Sabah» начал встречу с активных атак и уже на 6-й минуте открыл счёт благодаря точному удару Shimich. Однако израильтяне перехватили инициативу и, забив два мяча в конце первого тайма и в концовке второго, совершили камбэк:

"Полузащитник сборной Узбекистана Umarali Rahmonaliyev вышел в основном составе «Sabah» и активно и уверенно отыграл все 90 минут в центре поля."

Отбор ЛЧ: факты о раунде плей-офф

Показатель «Xapoel Sheva» (Израиль) «Sabah» (Азербайджан) Итоговый счёт 2 1 Авторы голов Est (43'), Zlatanovich (79') Shimich (6') Узбекский легионер — Umarali Rahmonaliyev (полные 90 минут) Место проведения матча Румыния (нейтральное поле) — Дата ответного матча 25 августа, город Баку —

Решающая ответная игра пройдёт в Баку

Несмотря на минимальное поражение в гостях, азербайджанский клуб сохраняет хорошие шансы на выход в основной этап Лиги чемпионов. Ответный матч между двумя командами состоится 25 августа в Баку, где команда Rahmonaliyev постарается совершить камбэк при поддержке своих болельщиков.

Как вы считаете, смогут ли Umarali Rahmonaliyev и клуб «Sabah» исправить ситуацию в ответном матче в Баку и выйти в основной этап ЛЧ?

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