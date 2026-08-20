Бернарду Силва готов играть за «Реал Мадрид» вместе с Килианом Мбаппе

·15·Спорт
Бернарду Силва готов играть за «Реал Мадрид» вместе с Килианом Мбаппе

Опытный полузащитник Бернарду Силва успешно завершил предсезонную подготовку и активно готовится к дебюту в чемпионате Испании в составе «Реал Мадрид». Португалец уже успел быстро адаптироваться в новой команде и готов открыть новую страницу своей спортивной карьеры в столице Испании. В следующем матче Ла Лиги мадридцы на выезде сыграют против «Эспаньола». Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, переход Бернарду Силвы в мадридский клуб предоставил ему возможность вновь выступать в одной команде со своим бывшим одноклубником Килианом Мбаппе. Ранее эти два футболиста прекрасно взаимодействовали в составе «Монако». Вспоминая два года совместных выступлений во французском клубе, Силва отметил, что в то время они оба были ещё очень молоды.

Взаимодействие в «Монако» и новые возможности

В интервью официальному сайту «Реал Мадрид» Бернарду Силва рассказал о прошлых воспоминаниях и планах на будущее, связанных с французским нападающим. По его словам, несмотря на то что тогда и Мбаппе, и он сам были очень молоды, им удалось создать на поле сильную взаимосвязь. В последующие годы они встречались как соперники в Лиге чемпионов и на уровне сборных, а теперь вновь объединились под одним цветом.

Силва тепло отозвался о своём одноклубнике, назвав его уникальным футболистом, который способен в одиночку решить исход матча. Килиан приносит команде огромную пользу в каждом матче своими голами и создаваемыми моментами, — добавил португальский полузащитник. Они намерены возродить то давнее взаимодействие, которое было у них в «Монако», и подарить болельщикам королевского клуба много радости.

Чемпионская гонка и матч с «Эспаньолом»

«Реал Мадрид», отправляющийся в Каталонию, прекрасно понимает, насколько требователен испанский футбол. Силва подчеркнул, что в борьбе за чемпионский титул каждое очко ценно как золото, а победа над «Эспаньолом» имеет большое значение. Команда знает, что в Ла Лиге нельзя терять много очков, поэтому обязана с одинаковой серьёзностью подходить ко всем матчам.

По мнению опытного футболиста, матчи против середняков имеют такое же значение, как и встречи с грандами. «Реал Мадрид» намерен мощно начать сезон и с первых матчей сделать всё возможное, чтобы набрать три очка. Это станет одним из первых серьёзных испытаний на долгом и трудном пути команды в чемпионате Испании.

Реал МадридБернарду СилваКилиан МбаппеЛа ЛигаЭспаньол
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Jahongir Tursunov
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