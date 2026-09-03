Какую роль сыграет Энцо Фернандес в Манчестер Сити

В летнее трансферное окно, начав кардинальное обновление полузащиты, «Манчестер Сити» совершил самую громкую сделку в последние минуты трансферного дедлайна. Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, приобретенный у лондонского «Челси» за рекордные 125 миллионов фунтов стерлингов, пополнил состав английского клуба. Этот трансфер не только повторил рекорд британского футбола, но и, как ожидается, откроет новую главу в игровом стиле «горожан». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным иксбт.ком и Скуавка, летом «Манчестер Сити» потерял таких ключевых фигур, как Родри, Бернарду Силва, Тиджани Рейндерс и Нико Гонсалес. Несмотря на то, что руководство клуба привлекло молодых талантов, таких как Эллиот Андерсон и Айюб Буадди, основное внимание было сосредоточено на Энцо Фернандесе. Особенность этого трансфера заключается в том, что футболист снова будет выступать под руководством своего бывшего наставника Энцо Марески, который хорошо знает его потенциал.

Как заменят Родри

Заменить ушедшего из команды Родри игроком с идентичными характеристиками было невыполнимой задачей. Поэтому главный тренер Энцо Мареска был вынужден искать новую тактику и решения для важнейших зон в центре поля. Итальянский специалист нуждался в игроке, способном управлять темпом игры из глубины в своей любимой тактической схеме 4-2-3-1, и Энцо может выполнить эту задачу в особой интерпретации.

Согласно статистическому анализу Скуавка, в прошлом сезоне Энцо Фернандес занял седьмое место среди центральных полузащитников Премьер-лиги по количеству передач вперед, имея на своем счету 561 такой пас. Примечательно, что его новый товарищ по команде Эллиот Андерсон лидирует по этому показателю с 810 передачами. Совместная игра этих двух футболистов откроет для «Манчестер Сити» совершенно новые возможности в организации атак из центра поля.

Энцо Фернандес — это не просто опорный полузащитник, выполняющий оборонительные функции, а игрок с уникальными способностями в продвижении мяча. Ожидается, что это качество предложит соперникам неожиданные сценарии в процессе организации атак команды. Под руководством Марески аргентинский футболист не только компенсирует потери прошлого сезона, но и привнесет дополнительную динамику в игру команды.

В настоящее время, после череды изменений в составе «Манчестер Сити», перед тренерским штабом стоит задача формирования нового командного механизма. Рекордная трансферная стоимость в 125 миллионов фунтов стерлингов возлагает на Энцо Фернандеса огромную ответственность. Однако его предыдущий опыт и отличное знание принципов Марески, несомненно, ускорят процесс адаптации.

Впереди команду ждут тяжелые испытания в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Если Энцо Мареска сможет правильно использовать своего рекордного новичка и раскрыть весь его потенциал, «Манчестер Сити» не только забудет о потерях, но и может стать одной из самых грозных команд в Европе.