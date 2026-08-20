Дженоа рассматривает новые варианты для усиления линии атаки

·27·Спорт
Дженоа рассматривает новые варианты для усиления линии атаки

Клуб «Дженоа», выступающий в итальянской Серии А, продолжает поиски центрального нападающего, чтобы усилить состав под руководством главного тренера Даниэле Де Росси. По информации издания Ил Секоло КсИКс, руководство команды внимательно изучает несколько кандидатур, стремясь найти подходящего игрока для линии атаки до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com.

Одним из главных трансферных приоритетов клуба называется Эван Фергюсон. 21-летний ирландский футболист ранее выступал за «Рому», а сейчас принадлежит «Брайтону». Однако осуществление этого трансфера осложняется рядом факторов: игрок перенёс операцию после серьёзной травмы лодыжки, и ему потребуется время для возвращения на поле, что замедляет переговорный процесс.

Альтернативы на трансферном рынке

Руководство «Дженоа» не ограничивается одной кандидатурой и рассматривает других нападающих. В частности, среди игроков, которых можно подписать на правах аренды, одним из главных вариантов остаётся Лоренцо Лукка. Кроме того, клуб внимательно следит за другими форвардами с международным опытом.

Как сообщает GOAL.ком, в сферу интересов «Дженоа» также попал опытный нападающий Мехди Тареми, забивший 16 голов за «Олимпиакос» в прошлом сезоне. Хотя иранец сейчас не является главным трансферным приоритетом клуба, интерес к его услугам сохраняется, и генуэзцам придётся конкурировать с другими претендентами.

Таланты на международной арене

Итальянский клуб обращает внимание на молодых и перспективных игроков не только внутреннего чемпионата, но и зарубежных лиг. В частности, в трансферный список вошли следующие футболисты:

  • черногорский нападающий Милутин Осмайич, представляющий «Престон»
  • марокканский футболист Эль-Мехди Бентайеб, выступающий за «Юнион Туарга»
Для «Дженоа», которая готовится к матчам очередного тура Серии А, устранение проблем в линии атаки является одной из главных задач сезона. Ожидается, что руководство в ближайшее время примет окончательное решение и усилит атакующий потенциал команды.

ДженоаСерия АМехди ТаремиЭван ФергюсонТрансферы
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Jahongir Tursunov
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