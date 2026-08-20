Жоау Канселу нацелен выиграть Лигу чемпионов в составе Барселоны

Португальский защитник Жоау Канселу рассказал о своих эмоциях и планах после официального перехода в каталонскую Барселону. Согласно условиям соглашения, футболист присоединился к каталонцам в качестве свободного агента после расторжения контракта с Аль-Хилялем по взаимному согласию. Он подписал с клубом трехлетний контракт, рассчитанный до 2029 года. Об этом сообщает Goal.com.

По данным Mundo Deportivo, на своей презентационной пресс-конференции футболист подчеркнул, что перед командой стоят амбициозные цели. В частности, Канселу не скрывал, что одной из главных задач является возвращение в музей Барселоны кубка Лиги чемпионов, который клуб не выигрывал с 2015 года.

По его словам, такой великий клуб, как Барселона, всегда должен быть готов побеждать во всех турнирах. Футболист высоко оценил возможности команды и отдельно отметил, что в составе есть все необходимые качества для достижения победы.

Правильный путь к победе

Размышляя о сочетании командной атмосферы и опыта, Канселу объяснил, что секрет успеха заключается в ежедневных тренировках и взаимопомощи. По его мнению, опытные футболисты должны помогать молодежи, а молодые игроки — учиться у более опытных партнеров.

«Думаю, мы движемся в правильном направлении, потому что у этой команды огромный потенциал, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть эту Лигу чемпионов», — сказал португальский защитник во время своего первого выступления.

Принципиальное соперничество с Реал Мадридом

На пресс-конференции также обсудили значение матчей против Реал Мадрида. Канселу заявил, что не воспринимает встречи с принципиальным соперником как нечто особенное или создающее дополнительное давление.

По его мнению, каждый соперник в турнирной таблице одинаково важен, и в каждом матче необходимо бороться только за победу, независимо от того, против какой команды предстоит выйти на поле. Такие уверенные заявления новичка клуба пробуждают у болельщиков большие надежды в преддверии сезона.