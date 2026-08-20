Жоау Палинья покидает Баварию и переходит в Бенфику

·15·Спорт
Жоау Палинья покидает Баварию и переходит в Бенфику

Мюнхенская «Бавария» достигла соглашения с португальской «Бенфикой» о трансфере полузащитника Жоау Палиньи. По информации Sky Sport, стороны договорились о постоянном переходе 31-летнего футболиста на общую сумму до 20 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com.

Ожидается, что эта трансферная сделка принесёт немецкому гранду около 18–19 миллионов евро с учётом гарантированной суммы и различных бонусов. Для опытного опорного полузащитника этот переход станет возможностью вернуться на родину и возродить карьеру после неудачного периода в Германии.

Сложный период в Мюнхене и аренда

Португалец перешёл в мюнхенский клуб из «Фулхэма» летом 2024 года за 51 миллион евро. Однако, несмотря на большие ожидания, он не смог закрепиться в основном составе и провёл за «Баварию» всего 25 матчей, не отметившись голами или результативными передачами.

В прошлом сезоне футболист был отдан в аренду лондонскому «Тоттенхэму», выступающему в английской Премьер-лиге. В составе команды он провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, что ясно показало: его будущее находится не в Мюнхене.

Новые планы «Баварии»

Руководство «Баварии» решило больше не искать временные решения для футболиста. Во время презентации нового игрока Натаниля Брауна спортивный директор клуба Макс Эберль открыто заявил, что Брайан Сарагоса, Жоау Палинья и Саша Бёй не входят в планы команды на новый сезон.

В последние дни «Астон Вилла» также вела переговоры о переходе футболиста. Однако Палинья выбрал возвращение на родину. Хотя ранее он выступал за «Спортинг» и выигрывал чемпионат, теперь полузащитник будет защищать цвета принципиального соперника — «Бенфики».

Жоау ПалиньяБаварияБенфикаТрансферыБундеслига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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