Винсан Компани убедил талант «Баварии» остаться в команде

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Винсан Компани провел личные переговоры с одним из самых перспективных молодых талантов команды Ариджоном Ибрагимовичем и убедил его остаться в клубе. После того как бельгийский специалист поделился своими планами на будущее 20-летнего плеймейкера, футболист решил подписать новый контракт. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным изданий Sport Bild и Трансфермаркт, Ибрагимович заключит с мюнхенским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года. Предыдущее соглашение должно было завершиться в 2027 году, однако руководство клуба и тренерский штаб сочли необходимым продлить договор уже сейчас, чтобы закрепить место футболиста в будущем команды.

Винсан Компани, как бывший капитан «Манчестер Сити», обладает опытом работы с молодыми талантами и определил сохранение Ибрагимовича в системе «Баварии» как одну из своих приоритетных задач. Разговор за закрытыми дверями между тренером и футболистом в итоге оказался решающим. Компани показал молодому полузащитнику четкую дорожную карту для попадания в основной состав.

Путь становления таланта

Ариджон Ибрагимович , уроженец Нюрнберга, присоединился к академии «Баварии» в 2018 году в возрасте 12 лет. Его игра в юношеских матчах быстро привлекла внимание специалистов, и в начале 2023 года он подписал свой первый профессиональный контракт. Футболист дебютировал в 17 лет в матче против «Бохума», став одним из самых молодых дебютантов в истории клуба.

Ибрагимович успел проявить себя не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене. В декабре 2024 года в рамках Лиги чемпионов он вышел на замену в матче против «Шахтера» из Донецка и набрался опыта в престижном турнире. Тем не менее, для закрепления постоянного места в таком гранде, как «Мюнхен», он несколько раз отправлялся в аренду.

Успехи в аренде

Футболист выступал за итальянские клубы «Фрозиноне» и «Лацио» с целью повышения мастерства. Однако его настоящий рост ярко проявился в минувшем сезоне в составе «Хайденхайма». Ибрагимович сыграл за эту команду в 32 матчах, 25 из которых начал в стартовом составе, и зарекомендовал себя как надежный исполнитель Бундеслиги.

По информации Goal.com, Ибрагимовичем интересовался ряд других европейских клубов, однако личное вмешательство Компани положило конец всем сомнениям. Теперь молодой атакующий полузащитник готовится показать свои лучшие качества в составе «Баварии» в новом сезоне и побороться за место в стартовом составе.