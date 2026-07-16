Майкл Олисе принял решение о своем будущем в Баварии, несмотря на интерес Реал Мадрида

·27·Спорт
Майкл Олисе принял решение о своем будущем в Баварии, несмотря на интерес Реал Мадрида

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе положил конец всем сомнениям относительно своего будущего. Несмотря на серьезный интерес со стороны мадридского «Реала» в последние недели, игрок сборной Франции решил остаться в стане немецкого гранда. Об этом сообщает Sky Sports. сообщает портал.

Перейдя в 2024 году из английского «Кристал Пэлас» на «Альянц Арену», Олисе за короткое время стал одной из самых ярких звезд Бундеслиги. Его выдающаяся игра и результативность привлекли внимание других европейских гигантов, в частности скаутов мадридского клуба. Однако 24-летний футболист официально уведомил руководство, что счастлив в Мюнхене и не намерен покидать команду.

Согласно сообщениям в международных СМИ, руководство «Реал Мадрида» планировало воссоединить Олисе с его партнером по сборной Франции Килианом Мбаппе. Но вместо того чтобы подать запрос на трансфер, футболист заявил, что уважает свой действующий контракт с «Баварией» и полностью предан проекту клуба. Эта новость стала настоящим облегчением для мюнхенских болельщиков.

Позиция руководства «Баварии» и новый контракт

Руководство «Баварии» считает Олисе одним из неприкосновенных игроков команды. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2029 года и не содержит пункта об отступных (релеасе клаусе). Это дает клубу полное преимущество в переговорах и возможность отклонять любые предложения.

Боссы клуба не только не хотят продавать игрока, но и готовы достойно вознаградить его. По имеющимся данным, руководство «Баварии» готовит для Олисе новый улучшенный контракт. Если это соглашение будет подписано, французский вингер станет одним из трех самых высокооплачиваемых футболистов команды.

За время выступлений в составе мюнхенского клуба Олисе принял участие в 107 матчах, записав на свой счет 96 результативных действий, что является феноменальным показателем. Такая стабильность сделала его одним из самых опасных атакующих игроков в современном футболе. По этой причине спортивные директора «Баварии» отказываются даже рассматривать любые трансферные предложения.

Это решение Олисе имеет стратегическое значение для «Баварии». Команда не только сохранила своего ключевого лидера, но и в очередной раз доказала таким конкурентам, как «Реал Мадрид», что не собирается легко расставаться со своими звездами. Теперь все внимание будет сосредоточено на процессе подписания нового контракта с футболистом.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферыБундеслига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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