Александр Усик проведет следующий бой против Агита Кабайела

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Александр Усик проведет следующий бой против Агита Кабайела
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Стало официально известно, что в супертяжелом весе профессионального бокса нас ждет долгожданный и бескомпромиссный поединок. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил имя следующего обязательного претендента для абсолютного чемпиона мира в этом весе, легендарного украинского боксера Александра Усика. Им станет непобежденный немецкий боксер Агит Кабайел.

Организаторы турнира и руководство WBC утвердили это решение в обязательном порядке.

Маурисио Сулейман: «Пришло время для обязательной защиты титула»

Глава Всемирного боксерского совета в своем Sky Sports интервью прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Решение WBC было четким с самого начала. Мы удовлетворили запрос Александра Усика на добровольную защиту, и тот бой прошел успешно. Теперь пришло время следовать регламенту. Чтобы сохранить свой пояс, Усик обязан выйти на ринг против обладателя временного титула, немца Агита Кабайела».

Непобежденный Кабайел: кто угрожает Усику?

33-летний немецкий мастер кожаной перчатки Агит Кабайел, который может стать серьезной проблемой для Александра Усика, начал свой путь в профессиональном боксе в 2011 году. С тех пор он стал настоящим «ужасом» на ринге.

За это время Кабайел провел на профессиональном ринге 27 боев, и во всех них одержал победу. Примечательно, что 19 из них он завершил досрочно, отправив соперников в нокаут.

За свою карьеру Кабайел побеждал таких опасных звезд супертяжелого веса, как:

  • Дерек Чисора (Великобритания)

  • Арсланбек Махмудов (Россия)

  • Фрэнк Санчес (Куба)

  • Чжан Чжилей (Китай)

Такой послужной список и серия без поражений доказывают, насколько опасен Кабайел для Усика. Скоро мы узнаем, кто выйдет победителем в этом супербое. Следите за новостями большого бокса!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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