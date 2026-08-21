Алексей Батраков перешёл в «Галатасарой»: стала известна сумма трансфера

·5·Спорт
Алексей Батраков перешёл в «Галатасарой»: стала известна сумма трансфера

Полузащитник московского клуба «Локомотив» Алексей Батраков продолжит карьеру в чемпионате Турции. 21-летний футболист сборной России подпишет контракт с «Галатасарой».

Стороны официально сообщили о достижении соглашения по трансферу футболиста.

По сообщениям, «Локомотив» получит за Батраков 25 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена в течение двух лет. Кроме того, соглашение предусматривает ещё 4 миллиона евро в качестве бонусов.

Сообщается, что сезонная зарплата Батраков в «Галатасарой» вместе с бонусами превысит 4 миллиона евро.

В контракте также предусмотрена сумма отступных в размере 55 миллионов евро на случай продажи футболиста другому европейскому клубу.

Для справки, в текущем сезоне Батраков провёл 4 матча в Российской Премьер-лиге, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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