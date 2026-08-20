Ювентус изучает вариант с Эмерсоном Палмьери для усиления состава

Итальянский «Ювентус» активно работает на трансферном рынке, чтобы усилить фланг обороны. Внимание туринцев привлек опытный защитник «Марселья» Эмерсон Палмьери, и между сторонами уже начались предварительные контакты. Об этом сообщило издание GOAL.ком. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщается, 32-летний футболист, ставший чемпионом Европы 2021 года в составе сборной Италии, может расширить возможности команды на левом фланге. В настоящее время на этой позиции в составе «Ювентуса» могут сыграть Андреа Камбьязо и Зеки Челик, однако тренерский штаб также рассматривает запасные варианты.

Переговоры с «Марсельем» и вопрос Ди Грегорио

Поскольку туринский клуб потратил более 100 миллионов евро в летнее трансферное окно, он ищет более доступного и универсального футболиста на левый фланг, который не потребует значительных расходов. Поэтому выступающий за « Марсельь » Эмерсон Палмьери рассматривается как подходящий кандидат. Французский клуб готов избавиться от его годовой зарплаты и отпустить игрока при поступлении хорошего предложения.

Переговоры между двумя клубами не ограничиваются только Эмерсоном Палмьери. По данным источника, в ходе этих контактов также обсуждается возможный переход во Францию вратаря Микеле Ди Грегорио. После прихода Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» Ди Грегорио не хочет оставаться в запасе, поэтому рассматривает вариант с выступлениями на «Велодроме» и отклонил предложение «Монцы».

Альтернативные варианты

На данном этапе переговоры находятся лишь на начальной стадии, и конкретного соглашения достичь не удалось. Отмечается, что для проведения обменной сделки на правах аренды Эмерсону Палмьери, возможно, потребуется продлить контракт с «Марсельем».

Руководство «Ювентуса» не ограничивается одним кандидатом. Туринцы также внимательно изучают варианты с другими футболистами в оставшееся время трансферного окна.