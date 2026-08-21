Лучшие должны играть в «Реал»: Моуринью о новом контракте Винисиуса

·8·Спорт
Лучшие должны играть в «Реал»: Моуринью о новом контракте Винисиуса

Главный тренер мадридского клуба «Реал» Джозе Мурино прокомментировал подписание нового контракта с одним из главных игроков команды — бразильским фланговым нападающим Винисиус Джуниор. В интервью авторитетному испанскому изданию Диарио АС португальский специалист подчеркнул, что решение футболиста не стало для него неожиданностью и полностью соответствует философии «Королевского клуба».

«У меня был только один вопрос»: заявление Мурино

Джозе Мурино высказался о процессе продления контракта Винисиус и его роли в команде:

"Для меня это не стало неожиданной новостью. Когда мне сообщили о ситуации, у меня был только один вопрос: «Он хочет остаться или нет?». Мне сказали, что он хочет остаться, поэтому я был абсолютно спокоен. Я не хочу отдельно оценивать, входит ли он в топ-10 лучших футболистов мира или нет. Но совершенно точно, что он один из лучших, а лучшие всегда должны выступать за «Реал».", — сказал Джозе Мурино.

Положение и показатели Винисиус Джуниор в «Реал»

Показатель

Статус и подробности

Футболист

Винисиус Джуниор (26 лет, Бразилия)

Роль в команде

Основной фланговый нападающий и главная звезда

Матчи в прошлом сезоне

53 матча во всех турнирах

Результативность

22 гола и 14 результативных передач (всего 36 результативных действий)

Позиция главного тренера

Полностью поддержал его решение остаться и выразил спокойствие

Новая эра в Мадриде и стабильность

26-летний Винисиус, который в прошлом сезоне провёл 53 матча, забил 22 гола и отдал 14 ассистов, уже стал неотъемлемой частью линии атаки мадридской команды. «Реал», вступающий в новый сезон под руководством Мурино, укрепил стабильность состава, продлив соглашение со своим лидером.

Как вы думаете, сможет ли Винисиус Джуниор в новой системе под руководством Джозе Мурино ещё больше повысить свою результативность и стать главным претендентом на «Золотой мяч»?

Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу поделитесь этой важной новостью с болельщиками «Реал Мадрид»!

Жозе МоуриньюРеал МадридВинисиус ЖуниорDiario AS
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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