Лучшие должны играть в «Реал»: Моуринью о новом контракте Винисиуса
Главный тренер мадридского клуба «Реал» Джозе Мурино прокомментировал подписание нового контракта с одним из главных игроков команды — бразильским фланговым нападающим Винисиус Джуниор. В интервью авторитетному испанскому изданию Диарио АС португальский специалист подчеркнул, что решение футболиста не стало для него неожиданностью и полностью соответствует философии «Королевского клуба».
«У меня был только один вопрос»: заявление Мурино
Джозе Мурино высказался о процессе продления контракта Винисиус и его роли в команде:
"Для меня это не стало неожиданной новостью. Когда мне сообщили о ситуации, у меня был только один вопрос: «Он хочет остаться или нет?». Мне сказали, что он хочет остаться, поэтому я был абсолютно спокоен. Я не хочу отдельно оценивать, входит ли он в топ-10 лучших футболистов мира или нет. Но совершенно точно, что он один из лучших, а лучшие всегда должны выступать за «Реал».", — сказал Джозе Мурино.
Положение и показатели Винисиус Джуниор в «Реал»
Показатель
Статус и подробности
Футболист
Винисиус Джуниор (26 лет, Бразилия)
Роль в команде
Основной фланговый нападающий и главная звезда
Матчи в прошлом сезоне
53 матча во всех турнирах
Результативность
22 гола и 14 результативных передач (всего 36 результативных действий)
Позиция главного тренера
Полностью поддержал его решение остаться и выразил спокойствие
Новая эра в Мадриде и стабильность
26-летний Винисиус, который в прошлом сезоне провёл 53 матча, забил 22 гола и отдал 14 ассистов, уже стал неотъемлемой частью линии атаки мадридской команды. «Реал», вступающий в новый сезон под руководством Мурино, укрепил стабильность состава, продлив соглашение со своим лидером.
Как вы думаете, сможет ли Винисиус Джуниор в новой системе под руководством Джозе Мурино ещё больше повысить свою результативность и стать главным претендентом на «Золотой мяч»?
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