Что сказал Компани перед матчем с «Боруссией» за Суперкубок Германии?

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем принципиальном противостоянии с давним соперником — дортмундской «Боруссией» — в рамках Суперкубка Германии. В интервью официальному сайту клуба бельгийский специалист отметил, что команда будет бороться за каждый трофей, а матч в Дортмунде станет серьёзным испытанием.

«Мы хотим выиграть каждый трофей»: заявление Компани

Венсан Компани рассказал о значимости турнира и финале на поле соперника:

"Я не разделяю трофеи по степени важности. Если честно, мы хотим завоевать их все. Завтра нас ждёт настоящий финал. Меня не беспокоит, что матч за Суперкубок Германии пройдёт на выезде — это тоже своеобразная немецкая традиция (действующий чемпион играет на выезде). Было бы здорово выиграть трофей в Дортмунде. Возможно, атмосфера финала была бы более подходящей, если бы соотношение болельщиков на трибунах составляло 50/50, но очень приятно приехать в Дортмунд и увезти кубок. Однако это сложная задача — «Боруссия» обладает высоким качеством и большой силой. В Бундеслиге вряд ли найдётся более серьёзный соперник.", — заявил Венсан Компани.

Суперкубок Германии–2026: детали «Дер Классикер»

Показатель Подробности и информация Турнир Суперкубок Германии (ДФЛ-Суперкуп) Пара «Боруссия Дортмунд» — «Бавария Мюнхен» Дата и место 22 августа, «Сигнал Идуна Парк» (арена «Боруссии») Традиция матча Действующий чемпион проводит матч за Суперкубок на выезде Цель тренера Завоевать все возможные трофеи сезона Оценка соперника Самый серьёзный и качественный соперник в Бундеслиге

Принципиальное противостояние в Дортмунде

В этом классическом противостоянии, которое состоится 22 августа на поле в Дортмунде, будет разыгран первый официальный трофей нового сезона. Несмотря на давление на поле соперника, мюнхенцы планируют выйти на матч основным составом, чтобы привезти трофей домой.

Как вы думаете, сможет ли Венсан Компани победить с «Баварией» в горячей атмосфере Дортмунда и завоевать первый трофей нового сезона или «Боруссия» добьётся преимущества на своём поле?

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