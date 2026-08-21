Что сказал Компани перед матчем с «Боруссией» за Суперкубок Германии?

·11·Спорт
Что сказал Компани перед матчем с «Боруссией» за Суперкубок Германии?

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем принципиальном противостоянии с давним соперником — дортмундской «Боруссией» — в рамках Суперкубка Германии. В интервью официальному сайту клуба бельгийский специалист отметил, что команда будет бороться за каждый трофей, а матч в Дортмунде станет серьёзным испытанием.

«Мы хотим выиграть каждый трофей»: заявление Компани

Венсан Компани рассказал о значимости турнира и финале на поле соперника:

"Я не разделяю трофеи по степени важности. Если честно, мы хотим завоевать их все. Завтра нас ждёт настоящий финал.

Меня не беспокоит, что матч за Суперкубок Германии пройдёт на выезде — это тоже своеобразная немецкая традиция (действующий чемпион играет на выезде). Было бы здорово выиграть трофей в Дортмунде. Возможно, атмосфера финала была бы более подходящей, если бы соотношение болельщиков на трибунах составляло 50/50, но очень приятно приехать в Дортмунд и увезти кубок. Однако это сложная задача — «Боруссия» обладает высоким качеством и большой силой. В Бундеслиге вряд ли найдётся более серьёзный соперник.", — заявил Венсан Компани.

Суперкубок Германии–2026: детали «Дер Классикер»

Показатель

Подробности и информация

Турнир

Суперкубок Германии (ДФЛ-Суперкуп)

Пара

«Боруссия Дортмунд» — «Бавария Мюнхен»

Дата и место

22 августа, «Сигнал Идуна Парк» (арена «Боруссии»)

Традиция матча

Действующий чемпион проводит матч за Суперкубок на выезде

Цель тренера

Завоевать все возможные трофеи сезона

Оценка соперника

Самый серьёзный и качественный соперник в Бундеслиге

Принципиальное противостояние в Дортмунде

В этом классическом противостоянии, которое состоится 22 августа на поле в Дортмунде, будет разыгран первый официальный трофей нового сезона. Несмотря на давление на поле соперника, мюнхенцы планируют выйти на матч основным составом, чтобы привезти трофей домой.

Как вы думаете, сможет ли Венсан Компани победить с «Баварией» в горячей атмосфере Дортмунда и завоевать первый трофей нового сезона или «Боруссия» добьётся преимущества на своём поле?

Оставляйте свои прогнозы и анализ в комментариях и немедленно делитесь этой важной новостью с поклонниками немецкого футбола!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лучшие должны играть в «Реал»: Моурино о новом контракте ВинисиусаЛучшие должны играть в «Реал»: Моурино о новом контракте ВинисиусаСегодня, 17:46Мировые легенды в Ташкенте: подробности Суперкубка Узбекистана по футзалуМировые легенды в Ташкенте: подробности Суперкубка Узбекистана по футзалуСегодня, 17:42Челси подпишет новый долгосрочный контракт с нападающим Жоау ПедроЧелси подпишет новый долгосрочный контракт с нападающим Жоау ПедроСегодня, 17:34Кристал Пэлас отклонил предложение Манчестер СитиКристал Пэлас отклонил предложение Манчестер СитиСегодня, 15:57Желание Хулиана Альвареса перейти в «Барселону» разгневало болельщиков «Атлетико»Желание Хулиана Альвареса перейти в «Барселону» разгневало болельщиков «Атлетико»Сегодня, 15:38Ювентус готовится к серьёзным изменениям в линии вратарейЮвентус готовится к серьёзным изменениям в линии вратарейСегодня, 15:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)