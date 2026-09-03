Анге Постекоглу объяснил причину выбора Аль-Насра

·5·Спорт
Анге Постекоглу объяснил причину выбора Аль-Насра

Известный специалист Анге Постекоглу признался, что возможность поработать с Криштиану Роналду стала решающим фактором в его переходе на пост главного тренера саудовского клуба «Аль-Наср». По мнению австралийского тренера, сотрудничество с португальской звездой, несомненно, станет одной из самых ярких страниц в его тренерской карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью подкасту Те Ховие Гамес 61-летний специалист рассказал, что в июле подписал двухлетний контракт, сменив в команде Жорже Жезуша. По его словам, предложение поработать с пятикратным обладателем «Золотого мяча» было невозможно отклонить, так как нападающий сейчас усердно стремится к отметке в 1000 голов за карьеру.

Сотрудничество с историческими личностями

Постекоглу, работавший со многими известными футболистами мира, оценивает свою новую работу в клубе из Эр-Рияда как возможность стать частью исторического наследия Криштиану Роналду. По его словам, работать вместе с такими великими людьми — большая честь для любого тренера.

«Оглядываясь на свою карьеру, я счастлив, что участвовал в пути к успеху других», — говорит Постекоглу. Он вспомнил, как в бытность игроком выступал под руководством Ференца Пушкаша, а также работал с такими легендами азиатского футбола, как Тим Кэхилл в сборной Австралии и Сон Хын Мин в «Тоттенхэме».

Отношение к чемпионатам вне Европы

После ухода из «Ноттингем Форест» в октябре специалист получил предложения от десятков клубов. Однако он твердо подчеркнул, что не считает переезд на Ближний Восток шагом назад в карьере.

Согласно данным иксбт.ком и спортивных изданий, несмотря на то, что некоторые эксперты недооценивают чемпионаты за пределами Европы, Постекоглу никогда не поддавался таким стереотипам. Он считает, что для профессионального тренера основное внимание всегда должно быть сосредоточено на новых вызовах и возможности работать с великими футболистами.

Анге ПостекоглуКриштиану РоналдуАль-НасрФутбольные новостиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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