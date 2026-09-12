Тимур Кападзе раскрыл все секреты после победы над «Бухарой»

Центральный матч 21-го тура Суперлиги в Бухаре стал для наманганского «Навбахора» настоящей демонстрацией силы и мастерства. Проведя бескомпромиссную борьбу на выезде, наманганцы отправили в ворота хозяев 4 мяча и оформили крупную и важную победу со счетом 4:1. После окончания встречи главный тренер победившей команды Тимур Кападзе принял участие в пресс-конференции и сделал неожиданные и откровенные заявления обо всех тонкостях матча — грубой ошибке в обороне, серьезных кадровых потерях и о том, почему он сделал ставку именно на рослых футболистов. Итак, какой ошибкой защитников был разгневан Кападзе, кто заменил отсутствовавших лидеров и как было нейтрализовано главное оружие «Бухары»?

«Мы были лучше во всех компонентах»: Первая реакция тренера на победу

Тимур Кападзе начал анализ матча с выражения благодарности своим подопечным и преданным наманганским болельщикам:

«Богатая на борьбу и заслуженная победа»: Тренер подчеркнул, что играть в гостях в Бухаре всегда крайне тяжело, отметив, что его команда подготовилась к этому противостоянию с особой серьезностью и во всех аспектах превзошла соперника на поле;

Огромная поддержка болельщиков: Была отдельно отмечена роль наманганских фанатов, которые, несмотря на дальний выезд, приехали на стадион и неустанно поддерживали команду;

Подготовка к следующей игре: Кападзе сообщил, что эта победа уже осталась в истории и команда незамедлительно переключит внимание на предстоящие решающие матчи.

«Пропустили легкий и неприятный гол»: Нервозность центральных защитников

Несмотря на победу с крупным счетом, специалист открыто и критически высказался о единственном пропущенном его командой мяче:

Грубая ошибка двух центральных защитников: По словам Кападзе, в момент передачи оба центральных защитника допустили одинаковую ошибку, и «Бухара» воспользовалась возникшей неразберихой, забив гол;

«Если бы не этот гол...»: Главный тренер раскрыл, что если бы не этот неприятный и легкий гол, «Навбахор» уже в первом тайме мог создать еще 3-4 удобных момента;

Преодоление давления: Несмотря на давление трибун, команда сумела собраться и во втором тайме окончательно сняла все вопросы.

Секрет рослых футболистов и разрушение оружия соперника

Кападзе объяснил, какую именно тактику он применил против «Бухары», тщательно изучив ее игру:

Высокий рост против стандартов: Было заранее известно, что самым опасным аспектом соперника являются стандартные положения — именно поэтому вместо Умара были выбраны рослые защитники Дильшод Комилов и Хамралиев;

Полный контроль: На практике же «Бухара» не получила возможности воспользоваться стандартами, так как темп и контроль игры полностью находились в руках наманганцев;

Нейтрализация соперника: Наманганский клуб доминировал в центре поля, полностью лишив хозяев удобного для них стиля игры.

Потери в составе и изменения в атаке

Перед матчем в лагере «Навбахора» возникли серьезные кадровые проблемы:

Отсутствие Хусайна и Асада: Оба ведущих игрока были вынуждены пропустить это важное противостояние из-за простуды и травмы;

Задача Кожо и Шохруха: В линию атаки был поставлен Кожо, и если в первом тайме он был активен, то переведенный во втором тайме на передовую Шохрухбек Абдурахмонов блестяще справился с возложенной задачей и стал автором гола;

Причина задержки с заменами: Тренер подчеркнул, что намеренно выпустил запасных игроков позже, так как футболисты основного состава действовали на поле безупречно.

Тактическая гибкость и откровенные комментарии Тимура Кападзе доказывают, что «Навбахор» превратился в команду с крепким характером, способную преодолевать любые трудности и потери на финальном отрезке чемпионата.

А как вы считаете, является ли разгром «Бухары» на выезде со счетом 4:1 вопреки кадровым потерям вершиной тренерского мастерства Тимура Кападзе? Не дорого ли обойдутся «Навбахору» такие небрежные ошибки в обороне в предстоящих «чемпионских» матчах? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой аналитической статьей с фанатами наманганских «соколов»!