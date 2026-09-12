«3 в 3 матчах 6 результативных действий!»: Рафинья признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге

·4·Спорт
«3 в 3 матчах 6 результативных действий!»: Рафинья признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге

В испанской Ла Лиге официально объявлено имя абсолютного победителя по итогам первого месяца нового сезона. Нападающий каталонской «Барселоны» Рафинья был признан лучшим футболистом августа. Эта награда, утвержденная официальным сайтом лиги, стала заслуженным признанием фантастической формы, продемонстрированной бразильской звездой на старте сезона. Взяв на себя роль настоящего лидера на поле, вингер принял непосредственное участие ровно в 6 голах всего за три матча, став настоящим кошмаром для защитников соперника. Итак, в ворота каких команд Рафинья забивал голы, каковы его контракт и текущая стоимость на трансферном рынке, и кто ведет за собой линию нападения «Барселоны» в этом сезоне?

Рекордный результат в августе: 5 голов и ассист в 3 матчах!

В минувшем месяце в рамках Ла Лиги атакующий бразильский футболист зафиксировал следующие поразительные показатели:

  • Пик результативности: В августе в рамках чемпионата Испании Рафинья принял участие в общей сложности в 3 матчах и записал на свой счет 5 голов и 1 результативную передачу;

  • Геройство в матче с «Эльче»: В матче, завершившемся крупной победой «Барселоны» со счетом 5:0, вингер оформил дубль;

  • Взлом обороны «Райо Вальекано»: В напряженной встрече, завершившейся победой каталонцев со счетом 5:2, Рафинья вновь отметился дублем и решил исход матча;

  • Важный удар в ворота «Атлетика»: В сложном противостоянии против крепкого билбаевского клуба «Атлетик» (2:0) он также сумел вписать свое имя на табло.

Срок контракта и ценник Трансфермаркт: актив стоимостью €70 миллионов

Будущее и рыночная стоимость Рафиньи в каталонском гранде высоко оцениваются и в финансовых кругах:

  • Уверенность до 2028 года: Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2028 года, и «сине-гранатовые» видят в своей звезде основу долгосрочного проекта;

  • Рыночная цена в 70 миллионов евро: По данным авторитетного портала Трансфермаркт, на сегодняшний день рыночная стоимость Рафиньи составляет 70 миллионов евро;

  • Статус лидера: Сочетающий в себе скорость, удар и хладнокровие нападающий в очередной раз доказал, что стал главным атакующим оружием команды.

Вклад Рафиньи в яркий старт сезона каталонцев неоценим. Его стабильность в каждой игре и неустанные действия на поле вывели чемпионские амбиции «Барселоны» на испанской и европейской аренах на новый уровень.

Как вы думаете, сможет ли Рафинья сохранять эту результативность и высокую форму на протяжении всего сезона и стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Насколько важна роль бразильской звезды в атаке «Барселоны» по сравнению с другими лидерами в данный момент? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с друзьями-болельщиками «Барселоны»!

БарселонаРафињаЛа ЛигаТрансфермаркт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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