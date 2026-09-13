Президент силовикам: «Появится хоть один заносчивый мажор — не прощу!»

Под председательством главы государства состоялось совещание, посвященное обеспечению верховенства закона в нашей стране, бескомпромиссной борьбе с любыми проявлениями преступности и укреплению критериев справедливости в обществе, на котором перед руководителями правоохранительных органов были поставлены самые жесткие требования.

Президент Шавкат Мирзиёев, обращаясь к руководству силовых структур, в частности Министерства внутренних дел, открыто и резко подчеркнул: пока преступность не будет полностью обуздана, в стране не будет ни развития, ни благополучия, а иностранные инвесторы и предприниматели не придут.

Особенно серьезным сигналом для всех руководителей стала позиция главы государства в отношении «заносчивых мажоров», которые ставят себя выше закона и угрожают людям: «Появится хоть один заносчивый мажор — никого из вас не прощу! Нужно быть государством!».

Так какие же недостатки в деятельности силовых ведомств подверг резкой критике Президент, почему безопасность ставится на первое место ради доверия инвесторов и какие механизмы будут запущены, чтобы люди в обществе жили свободно и никого не боясь?

«Не обуздаем преступность — предприниматель не придет, благополучия не будет»

Президент раскрыл тесную взаимосвязь между экономическим развитием и общественной безопасностью:

Выбор предпринимателя зависит от безопасности: Каждый авторитетный инвестор и иностранная компания перед инвестированием в ту или иную страну тщательно изучают ее карту и, самое главное, — обуздана ли там преступность;

Требование личного примера к министру внутренних дел: Глава государства подчеркнул, что система внутренних дел в первую очередь должна служить примером в собственных рядах и стать истинным олицетворением законности перед лицом населения;

«Не думайте, что мы выполняем временную работу»: Сотрудникам сферы было строго внушено, что эта деятельность — не просто дежурная служба, а высшая ответственность, связанная с судьбой народа.

«Наряду с благодарностью нужно работать в два раза больше»

Для обеспечения мира и спокойствия от правоохранительных органов требуется резкое повышение активности:

Ценность спокойствия: Наряду с выражением благодарности за царящий в нашей стране мир, требуется трудиться в два раза усерднее прежнего для его сохранения и укрепления;

Критерий бесстрашной и спокойной жизни: Главная цель — гарантировать, чтобы простой гражданин жил в своем доме, на улице и в обществе в полной безопасности, никого не опасаясь;

Доверие населения — главная оценка: Только честный и беспристрастный труд сотрудников системы сформирует в обществе солидарность, согласие и искреннее доверие к государственным органам.

Резкий удар по «заносчивым мажорам»: «Нужно быть государством!»

Самое серьезное предупреждение главы государства было адресовано лицам, пытающимся поставить себя выше общества:

«Никого из вас не прощу!»: Если в стране появятся «мажоры», которые, опираясь на свое богатство, должность или связи, ни во что не ставят законы и оказывают давление на граждан, ни один из руководителей сферы за это прощен не будет;

Твердая воля и сила государства: Государственные органы в любой ситуации должны на практике демонстрировать, что сила закона, справедливость и порядок превыше всего;

Принцип равной ответственности: Независимо от того, кто кем является и какими финансовыми возможностями обладает, должно быть строго обеспечено равенство всех граждан перед законом.

Данные жесткие требования Шавката Мирзиёева послужат коренному пробуждению правоохранительных органов, беспощадной борьбе с преступностью и тому, чтобы каждый человек в обществе чувствовал себя полностью защищенным.

А как вы считаете, как повлияют на атмосферу справедливости в обществе столь жесткие меры против «мажоров» и нарушителей порядка, которые считают себя выше закона на улицах или в обществе, как сказал глава государства? Какие еще направления должны усилить органы внутренних дел, чтобы люди им полностью доверяли? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным верховенству закона и общественной безопасности, со всеми своими близкими и друзьями!