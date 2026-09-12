Долгожданная победа Бибисары: шутка Синдарова и сладкий реванш у Шуваловой

·101·Спорт
Долгожданная победа Бибисары: шутка Синдарова и сладкий реванш у Шуваловой

В индийском городе Бангалор проходит самый престижный командный турнир с внушительным призовым фондом — Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе-2026 где разворачиваются настоящие шахматные драмы и сенсационные события. Одна из самых талантливых шахматисток мира, двукратная чемпионка мира по блицу, представительница Казахстана Бибисара Асаубаева наконец одержала свою первую личную победу на турнире. После череды неудач на старте соревнований казахская шахматистка поделилась своими эмоциями. Самое интересное, что, по словам Бибисары, юный узбекский вундеркинд, олимпийский чемпион Жавохир Синдаров, искренне подшучивал над её неудачами, оказывая тем самым психологическую поддержку. Жесткий реванш у россиянки Полины Шуваловой, разгромная победа со счетом 13:5 и звание лучшего игрока матча — всё это вновь вернуло Асаубаеву в центр внимания. Что именно сказал Жавохир Синдаров своей коллеге по команде и как эта победа изменила судьбу «ФЕРС Американ Гамбитс»?

«Жавохир сказал мне: “У меня так много побед, может, отдать тебе одну?”»: искреннее признание Бибисары

После матча в Бангалоре Бибисара Асаубаева рассказала подробности своей долгожданной победы и интересного диалога с товарищем по команде Жавохиром Синдаровым:

  • «Казалось, что я вообще не могу выиграть»: «Наконец-то я выиграла свою первую партию на этом турнире. Глядя на то, как я играла в некоторых партиях, казалось, что это вообще невозможно», — призналась шахматистка, описывая психологическое давление на старте турнира;

  • Необычный троллинг и поддержка от Синдарова: Казахстанский гроссмейстер вспомнила шутку узбекского шахматиста: «Вчера Жавохир подшутил надо мной: “Может, отдать тебе одну из моих побед? У меня их очень много”»;

  • «Теперь у меня есть своя победа!»: Бибисара достойно ответила на шутку Жавохира: «Но я думаю, что теперь у меня есть своя победа, и я очень рада, что мы вместе с командой выиграли матч», — не скрывала она своей радости.

Тотальный разгром со счетом 3:0: сладкий реванш у Полины Шуваловой

Встреча в рамках 8-го тура стала принципиальным противостоянием на женской доске:

  • Дуэль Асаубаевой и Шуваловой: В 8-м туре турнира Бибисара уверенно действовала белыми фигурами против сильной российской шахматистки Полины Шуваловой;

  • 3:0 — жесткий реванш: Уступив Шуваловой в первом круге, Асаубаева в этот раз не оставила сопернице ни единого шанса, одержав уверенную победу со счетом 3:0 и взяв реванш за обидное поражение;

  • Лучший игрок матча: За эту яркую и безупречную партию Бибисара Асаубаева была признана организаторами лучшим игроком матча и удостоена специальной индивидуальной награды.

Разгром со счетом 13:5: «ФЕРС Американ Гамбитс» уничтожили соперника

Эта яркая победа Асаубаевой стала решающим импульсом для общего успеха всей команды:

  • «Гангес Грандмастерс» разгромлены: Команда «ФЕРС Американ Гамбитс», за которую выступают Бибисара и Жавохир Синдаров, одержала крупную и убедительную победу над сильным клубом «Гангес Грандмастерс» со счетом 13:5;

  • Жавохир Синдаров: серия побед: Узбекский молодой гроссмейстер благодаря своей стабильной игре высокого уровня остается главным «бомбардиром» команды на этом турнире;

  • Смелый шаг к лидерству в турнире: Благодаря этой победе команда «Гамбитс» значительно укрепила свои позиции в турнирной таблице и существенно повысила шансы на выход в финальный этап.

То, как звезды шахмат из Центральной Азии объединяются под флагом одной команды, поддерживают друг друга и добиваются побед после таких искренних шуток, вызывает чувство гордости у болельщиков.

Как вы думаете, смогут ли Жавохир Синдаров и Бибисара Асаубаева привести команду «ФЕРС Американ Гамбитс» к чемпионству в Глобал Чесс Леагуе в Бангалоре? Как вы оцениваете такое доминирование центральноазиатских шахматистов на мировой арене? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом радостного события в мире спорта со всеми любителями шахмат и друзьями!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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