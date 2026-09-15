Эсекьель Лавесси рассказал о депрессии и поддержке Лионелья Месси

·31·Спорт
Эсекьель Лавесси рассказал о депрессии и поддержке Лионелья Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины и клуба «Пари Сен-Жермен» Эсекьель Лавесси откровенно рассказал о психологических трудностях и тяжелых временах, которые он пережил после завершения профессиональной карьеры. Как сообщает Goal.com, финалист чемпионата мира 2014 года подробно описал психологический кризис, возникший после ухода из футбола, процесс лечения в психиатрической клинике, а также огромную поддержку со стороны своего близкого друга Лионелья Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эсекьель Лавесси в свое время успешно выступал за итальянский «Наполи» и французский «Пари Сен-Жермен», завоевав множество трофеев. Свои последние годы он провел в китайском клубе «Хэбэй Чайна Форчун» и в декабре 2019 года официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Психологическая пустота после завершения карьеры

В интервью изданию Приме Видео бывший нападающий признался, что после ухода с футбольного поля внезапная потеря привычного распорядка дня сильно повлияла на его психику. По словам Лавесси, после окончания карьеры игрока в жизни образовалась огромная пустота, которую ничто не могло заполнить.

Он подчеркнул, что пережил тяжелую депрессию, был госпитализирован в психиатрическую клинику под наблюдение врачей и до сих пор продолжает курс лечения, принимая лекарственные препараты. Несмотря на трудности, он старается шаг за шагом вернуться к здоровой жизни.

Лионель Месси и поддержка семьи

В тяжелые времена Лавесси черпал силы не только в медицинской помощи, но и в вере близких и семейном счастье. Бывший футболист особо отметил, что рождение ребенка полностью изменило его жизнь, добавив, что младший сын подарил ему огромную радость и силы жить дальше.

Он также вспомнил, что представители футбольного мира протянули ему руку помощи в трудные дни. «Футбольный мир был рядом — меня поддержали многие, такие как Месси, Агуэро и Паоло Каннаваро. У нас с Лионельем Месси особые дружеские узы, мы общаемся на разные темы, он замечательный человек», — тепло отозвался Лавесси.

41-летний экс-спортсмен обратился ко всем людям, сталкивающимся с подобными психологическими проблемами, подчеркнув, что благодаря смирению и воле к борьбе можно преодолеть любую сложную ситуацию. В настоящее время Лавесси продолжает долгосрочный процесс реабилитации под наблюдением специалистов.

Эсекьель ЛавессиЛионель МессиДепрессияПари Сен-ЖерменФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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