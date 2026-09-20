Впервые в истории науки антиматерия была перевезена на автомобиле

В мировой науке зафиксировано важное историческое событие: исследователи КЭРН впервые успешно перевезли антиматерию на специальном мобильном устройстве по автомобильной дороге. Согласно результатам, опубликованным в журнале Натуре, этот сложный эксперимент был проведен в марте текущего года на территории Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что ученые проекта BASE извлекли 92 антипротона из комплекса Антиматтер Факторй и поместили их в специальное мобильное устройство под названием БАСЭ-СТЭП. После этого уникальное оборудование было погружено в грузовик и перевезено на расстояние 8 километров по территории исследовательского центра в течение примерно 30 минут. Важно отметить, что в процессе транспортировки не был потерян ни один антипротон.

Новый рекорд по хранению и управлению антиматерией

Отмечается, что на этом успешном процессе транспортировки эксперимент не завершился. Специалистам удалось удерживать античастицы внутри устройства и перемещать их контролируемым образом в общей сложности более месяца. Это является абсолютным рекордным результатом для мобильных систем открытого типа.

Одной из основных технических задач при реализации столь тонкого процесса было поддержание сверхвысокого вакуума. Поскольку при столкновении антипротона с обычной материей происходит мгновенная аннигиляция. В устройстве БАСЭ-СТЭП на протяжении всего периода хранения давление поддерживалось на уровне ниже 2,2×10⁻¹⁸ мбар, что даже лучше проектных показателей.

Для удержания античастиц в равновесии без касания стенок использовалась ловушка Пеннинга, сочетающая в себе электрические и магнитные поля.

Планы на будущее и научное значение

По мнению ученых, вывоз антиматерии за пределы КЭРН необходим для резкого повышения точности измерений. В настоящее время инфраструктура Антиматтер Факторй создает сильные магнитные вибрации, что стало одним из основных факторов, ограничивающих точность будущих экспериментов. Физики намерены доставлять антипротоны в специальные «тихие» лаборатории, расположенные вдали от мощных ускорителей.

По расчетам команды BASE, это может позволить повысить точность некоторых измерений как минимум в 100 раз. Подобные фундаментальные исследования играют важную роль в более глубоком понимании мира материи и антиматерии. Согласно современным теориям, во время Большого взрыва материя и антиматерия должны были возникнуть в равных количествах, однако наблюдаемая Вселенная состоит почти исключительно из материи.

На следующем этапе ученые планируют осуществить транспортировку на более дальнее расстояние — 10-часовой путь из Женевы в Дюссельдорф. В Университете имени Генриха Гейне в Германии строится специальная высокоточная лаборатория, предназначенная именно для сравнения материи и антиматерии.