Английская Премьер-лига: Манчестер Сити единоличный лидер

·5·Спорт
Английская Премьер-лига: Манчестер Сити единоличный лидер

После первых пяти туров Английской Премьер-лиги резкие изменения и неожиданные результаты в чемпионате находятся в центре внимания футбольной общественности. Как сообщает Goal.com, старт турнира наглядно показал кризисы в топ-клубах и трудности, с которыми сталкиваются фавориты. Первые месяцы сезона дают представление о том, как будет развиваться главная борьба в чемпионате, и вызывают у экспертов множество вопросов. Об этом сообщает Goal.com.

Манчестер Сити начал уверенно

Команда Манчестер Сити, набрав максимальное количество очков в первых пяти матчах, стала единоличным лидером турнирной таблицы. Пять матчей, пять побед и 15 очков — результат, которым не может похвастаться ни один другой клуб в текущем сезоне. В последнем туре в интересном матче с безответными мячами в ворота Сандерленда «горожане» вновь доказали свое превосходство.

Этот яркий старт измеряется не только цифрами. По данным Goal.com, Манчестер Сити в пятый раз в своей истории начал сезон в высшем дивизионе с пяти побед подряд. Ранее команда добивалась такого результата в сезонах 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 и 2023–2024 годов. Кроме того, главный тренер Энцо Мареска установил своеобразный рекорд, выиграв все пять своих первых матчей в Премьер-лиге во главе клуба.

Кризисы и проблемы грандов

Однако для других ведущих клубов старт сложился не так гладко. Если Челси мучают серьезные проблемы в линии обороны, то Арсенал неожиданно оступился на ровном месте. Также Манчестер Юнайтед показывает, что все еще далек от желаемого уровня, а Тоттенхэм находится в тяжелом положении, занимая место в нижней части турнирной таблицы.

Являются ли эти события, наблюдавшиеся в течение первых пяти туров, временными трудностями или фактором, определяющим основные тенденции сезона, покажет время. Пока же Манчестер Сити, пользуясь ошибками конкурентов, демонстрирует решимость вернуть чемпионский титул.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболЧемпионатАнглия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Важная победа в Турине и ход Спаллетти»: «Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту»!«Важная победа в Турине и ход Спаллетти»: «Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту»!Вчера, 23:31«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...Вчера, 23:29«Исторические 4:0 и триумф в Самарканде»: узбекские гроссмейстеры разгромили Венгрию!«Исторические 4:0 и триумф в Самарканде»: узбекские гроссмейстеры разгромили Венгрию!Вчера, 22:49Спасение на 89-й минуте: «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Фулхэм»Спасение на 89-й минуте: «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Фулхэм»Вчера, 22:38«Этихад» подарил 8 голов и драму: «Манчестер Сити» победил со счетом 5:3! (видео)«Этихад» подарил 8 голов и драму: «Манчестер Сити» победил со счетом 5:3! (видео)Вчера, 22:31«4-минутное чудо в Джизаке»: АГМК волевым путем одолел «Согдиану»!«4-минутное чудо в Джизаке»: АГМК волевым путем одолел «Согдиану»!Вчера, 22:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым