Английская Премьер-лига: Манчестер Сити единоличный лидер

После первых пяти туров Английской Премьер-лиги резкие изменения и неожиданные результаты в чемпионате находятся в центре внимания футбольной общественности. Как сообщает Goal.com, старт турнира наглядно показал кризисы в топ-клубах и трудности, с которыми сталкиваются фавориты. Первые месяцы сезона дают представление о том, как будет развиваться главная борьба в чемпионате, и вызывают у экспертов множество вопросов. Об этом сообщает Goal.com.

Манчестер Сити начал уверенно

Команда Манчестер Сити , набрав максимальное количество очков в первых пяти матчах, стала единоличным лидером турнирной таблицы. Пять матчей, пять побед и 15 очков — результат, которым не может похвастаться ни один другой клуб в текущем сезоне. В последнем туре в интересном матче с безответными мячами в ворота Сандерленда «горожане» вновь доказали свое превосходство.

Этот яркий старт измеряется не только цифрами. По данным Goal.com, Манчестер Сити в пятый раз в своей истории начал сезон в высшем дивизионе с пяти побед подряд. Ранее команда добивалась такого результата в сезонах 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 и 2023–2024 годов. Кроме того, главный тренер Энцо Мареска установил своеобразный рекорд, выиграв все пять своих первых матчей в Премьер-лиге во главе клуба.

Кризисы и проблемы грандов

Однако для других ведущих клубов старт сложился не так гладко. Если Челси мучают серьезные проблемы в линии обороны, то Арсенал неожиданно оступился на ровном месте. Также Манчестер Юнайтед показывает, что все еще далек от желаемого уровня, а Тоттенхэм находится в тяжелом положении, занимая место в нижней части турнирной таблицы.

Являются ли эти события, наблюдавшиеся в течение первых пяти туров, временными трудностями или фактором, определяющим основные тенденции сезона, покажет время. Пока же Манчестер Сити, пользуясь ошибками конкурентов, демонстрирует решимость вернуть чемпионский титул.