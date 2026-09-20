«Важная победа в Турине и ход Спаллетти»: «Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту»!

·36·Спорт
«Важная победа в Турине и ход Спаллетти»: «Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту»!

В центральном матче 5-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принял на своем поле опасного соперника — бергамскую «Аталанту». Проходивший на «Альянц Стадиум» поединок прошел под полным контролем хозяев поля и завершился уверенной победой со счетом 2:0. Атакующая игра хозяев принесла плоды уже на 28-й минуте — Франсишку Консейсау открыл счет, а на 77-й защитник Глейсон Бремер поразил ворота соперника, окончательно решив судьбу матча.

Подопечные Лучано Спаллетти до конца сохранили тактическую дисциплину и не позволили грозному трио нападающих «Аталанты» серьезно потревожить вратаря Викарио. После этой виктории «Ювентус» довел количество своих очков до 10, поднялся на 6-е место в турнирной таблице и приблизился к группе лидеров; а бергамцы, оставшиеся с 6 очками, расположились на 12-й строчке.

Итак, сможет ли тактическая революция Спаллетти в Турине вернуть «Ювентус» в чемпионскую гонку и удастся ли обороне во главе с Бремером долго поддерживать такую стабильность?

«Проворство Консейсау и точка Бремера»: Главные события матча

Самые важные моменты противостояния на «Альянц Стадиум»:

  • Точный удар Консейсау: на 28-й минуте португальский вингер нашел брешь в обороне соперника и открыл счет (1:0);

  • Решающий гол Бремера: на 77-й минуте после стандартного положения Бремер проявил активность в штрафной площади и довел счет до уверенного;

  • Железная дисциплина «Ювентуса»: ворота, защищаемые Викарио, остались в неприкосновенности, Калулю и Лукуми безупречно отыграли на флангах;

  • Своевременная ротация от Спаллетти: выход на поле Сарра, Жегровы и Копмейнерса помог «Ювентусу» удерживать темп игры до последней секунды;

  • Угасание атаки «Аталанты»: появление на замену Скамакки и Распадори также не позволило гостям забить хотя бы один мяч.

Серия А, 5-й тур: Статистика матча «Ювентус» — «Аталанта»

Статистические показатели команд в матче и их положение в таблице:

Показатели и критерии

«Ювентус» (Хозяева)

«Аталанта» (Гости)

Итоговый счет

2

0

Авторы голов

Ф. Консейсау 28, Г. Бремер 77

Желтые карточки

Консейсау (22)

Кристенсен (17), Кессье (43)

Набранные очки

10 очков

6 очков

Место в турнирной таблице

Поднялся на 6-е место

Остался на 12-м месте

Главный тренер

Лучано Спаллетти

Джан Пьеро Гасперини

Футбольный анализ: Как тактика Спаллетти преображает «Юве»?

Выводы итальянских обозревателей и спортивных аналитиков:

  • Баланс обороны и атаки: «Ювентус» не только забил 2 гола, но и не оставил сопернику свободных зон у своих ворот; Бремер продемонстрировал настоящее лидерство на поле;

  • Прогресс Консейсау: Молодой вингер показал высокую динамику на фланге и доказал, что способен вести команду вперед в важных матчах;

  • Сокращение отрыва от лидеров: Эта победа была крайне необходима туринцам, чтобы сохранить давление в борьбе за первую четверку и чемпионство;

  • Творческий кризис «Аталанты»: Бергамский клуб на этот раз проиграл борьбу в центре поля, а Де Кетеларе и Крстович получали мало мячей.

Эта уверенная победа «Ювентуса» показала, что команда выходит из кризисного периода и заявляет о серьезных амбициях в Серии А.

А как вы считаете, сможет ли «Ювентус» под руководством Лучано Спаллетти побороться за Скудетто в этом сезоне? Как вы оцениваете роль Франсишку Консейсау в команде? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного матча Серии А со всеми футбольными фанатами!

ЮвентусАталантаЛучано СпаллеттиГлейсон Бремер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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