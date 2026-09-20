Внутреннее устройство iPhone 18 Pro Max: медная прокладка и огромная камера

·2·Технологии
Внутреннее устройство iPhone 18 Pro Max: медная прокладка и огромная камера

Популярный технологический блогер ДжеррйРигЭверйтинг разобрал очередной ФЛАГМАН — смартфон iPhone 18 Pro Max, продемонстрировав его внутреннюю архитектуру и инженерные решения. Согласно данным иксбт.ком, блогер, который обычно не собирает устройства обратно, на этот раз детально изучил даже самые мелкие компоненты и на практике доказал, почему устройство нагревается меньше, чем его основные конкуренты. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

После демонтажа дисплея одним из наиболее заметных изменений стала огромная специальная пластина, к которой крепится аккумулятор. Обычно в смартфонах батарея фиксируется непосредственно к задней части корпуса, однако в этот раз Apple применила иное решение. Выяснилось, что сама эта массивная пластина выполняет функцию огромной испарительной камеры.

Процессор А20 Pro и уникальная система охлаждения

В процессе более глубокого изучения внутренних компонентов смартфона была обнаружена небольшая дополнительная медная или медно-стальная прокладка поверх чипа А20 Pro. В отличие от обычных плоских пластин, эта деталь выглядит очень маленькой и слегка выпуклой, словно наполненной воздухом. По мнению экспертов, этот элемент служит для обеспечения максимально плотного и идеального контакта между чипом и испарительной камерой.

Также было показано, что при демонтаже аккумулятора Apple вновь использовала технологию, применяемую уже третий год: специальный клей, теряющий свои адгезивные свойства под воздействием электрического тока. Расположение внутренних компонентов вокруг основной платы, как всегда, остается крайне плотным и сложным, при этом размер платы в этом году стал еще компактнее.

Возможности камеры и размеры сенсора

В ходе презентации блогер наглядно продемонстрировал работу системы переменной диафрагмы основной камеры. Несмотря на то, что система камеры была разобрана и размеры датчика показаны, точно оценить оптический формат по самому видео не удалось. Однако, опираясь на ранее появившуюся в сети информацию, этот крупный датчик имеет размер 1/1,28 дюйма, сохранив показатели прошлогодней флагманской модели.

iPhone 18 Pro MaxAppleJerryRigEverythingСмартфонТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Живые фото смартфона Xiaomi 18 Pro появились до официальной презентацииЖивые фото смартфона Xiaomi 18 Pro появились до официальной презентацииСегодня, 22:27Ожидается рост цен на телевизоры Samsung, ЛГ и SonyОжидается рост цен на телевизоры Samsung, ЛГ и SonyСегодня, 21:53Продажи моделей iPhone 18 Pro в Китае превысили показатели предыдущего поколенияПродажи моделей iPhone 18 Pro в Китае превысили показатели предыдущего поколенияСегодня, 21:28На заводах Toyota появятся человекоподобные роботыНа заводах Toyota появятся человекоподобные роботыСегодня, 19:55Xiaomi представила новый холодильник Mijia Рефригератор 256ЛXiaomi представила новый холодильник Mijia Рефригератор 256ЛСегодня, 19:25Появились первые изображения нового ноутбука Asus ГуглебукПоявились первые изображения нового ноутбука Asus ГуглебукСегодня, 18:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27