Внутреннее устройство iPhone 18 Pro Max: медная прокладка и огромная камера

Популярный технологический блогер ДжеррйРигЭверйтинг разобрал очередной ФЛАГМАН — смартфон iPhone 18 Pro Max, продемонстрировав его внутреннюю архитектуру и инженерные решения. Согласно данным иксбт.ком, блогер, который обычно не собирает устройства обратно, на этот раз детально изучил даже самые мелкие компоненты и на практике доказал, почему устройство нагревается меньше, чем его основные конкуренты. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

После демонтажа дисплея одним из наиболее заметных изменений стала огромная специальная пластина, к которой крепится аккумулятор. Обычно в смартфонах батарея фиксируется непосредственно к задней части корпуса, однако в этот раз Apple применила иное решение. Выяснилось, что сама эта массивная пластина выполняет функцию огромной испарительной камеры.

Процессор А20 Pro и уникальная система охлаждения

В процессе более глубокого изучения внутренних компонентов смартфона была обнаружена небольшая дополнительная медная или медно-стальная прокладка поверх чипа А20 Pro. В отличие от обычных плоских пластин, эта деталь выглядит очень маленькой и слегка выпуклой, словно наполненной воздухом. По мнению экспертов, этот элемент служит для обеспечения максимально плотного и идеального контакта между чипом и испарительной камерой.

Также было показано, что при демонтаже аккумулятора Apple вновь использовала технологию, применяемую уже третий год: специальный клей, теряющий свои адгезивные свойства под воздействием электрического тока. Расположение внутренних компонентов вокруг основной платы, как всегда, остается крайне плотным и сложным, при этом размер платы в этом году стал еще компактнее.

Возможности камеры и размеры сенсора

В ходе презентации блогер наглядно продемонстрировал работу системы переменной диафрагмы основной камеры. Несмотря на то, что система камеры была разобрана и размеры датчика показаны, точно оценить оптический формат по самому видео не удалось. Однако, опираясь на ранее появившуюся в сети информацию, этот крупный датчик имеет размер 1/1,28 дюйма, сохранив показатели прошлогодней флагманской модели.