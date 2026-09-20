Живые фото смартфона Xiaomi 18 Pro появились до официальной презентации

За несколько дней до официальной презентации в интернете появились живые фотографии флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro. Внешний вид и основные технические характеристики новинки вызывают большой интерес в технологическом мире, так как ожидается, что компания совершит серьезный прорыв в мобильной фотографии и аккумуляторных технологиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По данным иксбт.ком, известный инсайдер Digital Chat Station представил фотографии нового флагмана в трех цветах — черном, белом и розовом. В утекших данных отмечается, что на самом деле существует четыре цвета, однако устройство в сине-голубом исполнении было повернуто экраном к объективу камеры.

Флагманские процессоры и улучшенная вибрация

Согласно информации инсайдера, модели Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут оснащены новейшими флагманскими СоК-чипами семейства Snapdragon от Qualcomm. Кроме того, планируется установка более мощных вибромоторов, причем в версии Pro Max эти компоненты будут еще крупнее и производительнее.

Компания по традиции уделяет особое внимание возможностям камеры. Ранее Xiaomi подтвердила, что для этой серии будет использована система из двух 200 Мп камер, разработанная в сотрудничестве с Леика. Судя по распространенной информации, 200 Мп перископическая телевизионная камера может использоваться не только для зума на больших расстояниях, но и для макросъемки.

Дисплеи нового поколения и кремниевые аккумуляторы

Экранная часть устройств также претерпит значительные обновления. Модели Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат современные дисплеи, созданные на базе материалов М11. Это повысит яркость и энергоэффективность экрана.

Еще одной важной особенностью новых смартфонов станут аккумуляторы с высоким содержанием кремния. Xiaomi заявляет, что в батареях специальной серии под названием Джиншаджианг доля кремния составляет 32 процента. В результате, более компактный Xiaomi 18 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 7000 mAh, а модель Xiaomi 18 Pro Max получит рекордную батарею на 8500 mAh.

Стоит отметить, что Digital Chat Station ранее точно предсказал характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также то, что флагман Realme GT 7 Pro получит экран Samsung, а чип Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Элите. Официальная презентация Xiaomi 18 Pro и других новинок запланирована на 23 сентября текущего года, именно в этот день станут известны все остальные подробности.