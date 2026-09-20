«Исторические 4:0 и триумф в Самарканде»: узбекские гроссмейстеры разгромили Венгрию!

На проходящей в древнем и вечно юном Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде зафиксированы неожиданные и яркие результаты. В матчах 5-го тура, начавшихся в 15:00, главная мужская сборная Узбекистана разгромила одного из давних и сильных грандов мировых шахмат — сборную Венгрии — с «сухим» и историческим счетом 4:0. На первой доске Нодирбек Абдусатторов одолел одного из сильнейших гроссмейстеров мира Ричарда Раппорта, а Жавохир Синдаров одержал яркую победу над опытным Петером Леко; Нодирбек Якуббоев и Шамсиддин Вохидов также не оставили соперникам ни малейшего шанса в своих партиях.

В то же время молодежная сборная «Узбекистан-2» добилась важной победы над Филиппинами со счетом 2,5 : 1,5, а «Узбекистан-3» разошелся миром с Австрией — 2:2. Настоящая сенсация произошла и в женских состязаниях: наша главная женская сборная сыграла вничью с одной из ведущих команд мира США — 2:2; в частности, наша юная звездочка Афруза Хамдамова одолела сильную соперницу Кариссу Йип. Если наша вторая женская команда одержала крупную победу над Тунисом со счетом 4:0, то третья команда одолела Мадагаскар со счетом 3,5 : 0,5.

Итак, насколько абсолютная победа со счетом 4:0 над Венгрией приближает сборную Узбекистана к чемпионству на Олимпиаде, и как этот исторический тур в Самарканде оценивается мировым шахматным сообществом?

«4:0 над Венгрией и равный бой с США»: важные результаты 5-го тура

Самые лучшие моменты и факты за досками в Самарканде:

Абсолютная победа над Венгрией: Главная мужская сборная (Абдусатторов, Синдаров, Якуббоев, Вохидов) обыграла соперников на всех 4 досках и добилась сенсационного результата 4:0;

Поражение Раппорта и Леко: Нодирбек Абдусатторов победил Ричарда Раппорта черными фигурами, а Жавохир Синдаров превзошел легендарного Петера Леко;

Уверенный шаг «Узбекистана-2»: Благодаря победе Абдималика Абдисалимова наша вторая команда одолела Филиппины со счетом 2,5 : 1,5;

Воля женщин против США: Победа Афрузы Хамдамовой над сильной Кариссой Йип принесла нашей сборной ценную ничью в матче с США — 2:2;

Крупные победы запасных команд: Среди женщин «Узбекистан-2» не оставил шансов Тунису (4:0), а «Узбекистан-3» одолел Мадагаскар со счетом 3,5 : 0,5.

Всемирная шахматная олимпиада. Протокол матчей 5-го тура

Подробности всех встреч сборных Узбекистана:

Категория соревнований Встреча и итоговый счет Индивидуальные результаты по доскам Мужчины (1-я команда) Венгрия — Узбекистан 0:4 Раппорт – Абдусатторов 0:1, Синдаров – Леко 1:0, Гледура – Якуббоев 0:1, Вохидов – Дудин 1:0 Мужчины (2-я команда) Узбекистан-2 — Филиппины 2,5 : 1,5 Абдисалимов 1:0, Суяров 0,5:0,5, Нигматов 0,5:0,5, Бегмуротов 0,5:0,5 Мужчины (3-я команда) Австрия — Узбекистан-3 2:2 Бахриллаев 0:1, Рахматуллаев 0,5:0,5, Абдурахмонов 0,5:0,5, Омонов 1:0 Женщины (1-я команда) США — Узбекистан 2:2 Йип – Хамдамова 0:1, Ли – Тохиржонова 1:0, Абрамян – Омонова 0,5:0,5, Имомкозиева – Атвилл 0,5:0,5 Женщины (2-я команда) Узбекистан-2 — Тунис 4:0 Якуббаева 1:0, Маликова 1:0, Халилова 1:0, Салимова 1:0 Женщины (3-я команда) Узбекистан-3 — Мадагаскар 3,5 : 0,5 Актамова 1:0, Бобомуродова 0,5:0,5, Шокиржонова 1:0, Шахзодова 1:0

Анализ шахматных экспертов: значение 5-го тура в Самарканде

Выводы международных гроссмейстеров и шахматных обозревателей:

4:0 над Венгрией — абсолютное доминирование: Обыграть один из сильнейших составов Европы на всех досках, не отдав ни единого очка, еще раз показало, что сборная Узбекистана является главным претендентом на чемпионство;

Чемпионская форма Абдусатторова и Синдарова: Хладнокровие лидеров первой и второй досок в сложных эндшпилях и комбинациях служит главной опорой команды;

Глубина резерва узбекской шахматной школы: Достойное выступление второй и третьих команд против таких опытных сборных, как Австрия и Филиппины, доказывает, насколько глубока система талантов в стране;

Сенсация женской сборной: Отъем очков у сборной США и победа Афрузы Хамдамовой свидетельствуют о том, что наша женская сборная по шахматам также смело вошла в мировую элиту.

5-й тур олимпиады в Самарканде наглядно продемонстрировал всему миру, что золотое поколение узбекских шахмат готово сокрушить любого соперника на родной земле.

А как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана завоевать золотые медали и на этой Олимпиаде, успешно защитив свой чемпионский титул? Можно ли назвать победу со счетом 4:0 над Венгрией главной сенсацией турнира? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и с гордостью делитесь этой исторической победой узбекских гроссмейстеров со всеми любителями спорта и близкими!