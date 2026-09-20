Процессоры Samsung Exynos резко увеличили свою долю на мировом рынке

Собственные мобильные процессоры компании Samsung смогли значительно укрепить свои позиции на мировом рынке. По данным аналитического агентства Кунтерпоинт Ресеарч, во втором квартале 2026 года чипы Exynos заняли 9% мирового рынка поставок мобильных СоК (систем на кристалле). Этот показатель является самым высоким результатом, зафиксированным с начала ведения данной статистики в 2024 году. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эксперты отмечают, что за последние три месяца доля Exynos выросла на 2%, а в годовом исчислении — на 3%. Это позитивное изменение стало важной поворотной точкой после нескольких сложных лет, когда Samsung ограничивала использование собственных процессоров в своих флагманских смартфонах.

Успех во флагманском и среднем сегментах

Представленные в текущем году некоторые модификации флагманской линейки Galaxy S26 были оснащены высокопроизводительными процессорами Exynos 2600. В то же время южнокорейский гигант делает ставку на этот же чип в своих популярных устройствах среднего ценового сегмента — Galaxy А57 и Galaxy А37.

Такая стратегия позволила Samsung восстановить свои позиции на рынке и стабилизировать объемы глобальных поставок. Несмотря на высокие темпы роста, компания пока отстает от абсолютных лидеров мирового рынка.

Общая конкурентная картина на рынке

Согласно отчету Кунтерпоинт Ресеарч, лидерство на рынке мобильных процессоров сохраняет компания MediaTek — ее доля составляет 31%. Второе место занимает Qualcomm с показателем 23%, а замыкает тройку Apple с долей 19%.

По мнению экспертов, если Samsung продолжит активно использовать чипы Exynos в своих флагманских и среднебюджетных устройствах, в будущем она сможет еще больше укрепить свои позиции и приблизиться к лидерам. Текущие результаты показывают, что потенциал компании на рынке полупроводников еще не исчерпан.