Классическая драма на «Велодроме»: «ПСЖ» обыграл «Марсельь» благодаря голу Маркиньоса

·28·Спорт
Классическая драма на «Велодроме»: «ПСЖ» обыграл «Марсельь» благодаря голу Маркиньоса

В рамках 5-го тура Лиги 1 главный классический матч страны — дерби «Ле Классик» — подарил болельщикам настоящий накал, жесткое противостояние и драматичные моменты. В центральной встрече на стадионе «Велодром» в Марселье действующий чемпион «ПСЖ» одержал важнейшую волевую победу над своим извечным соперником «Марсельем» со счетом 2:1. Первый тайм, прошедший в осторожной борьбе с обилием фолов, завершился без голов, однако все ключевые события развернулись после перерыва: вышедший на замену Ферран Торрес вывел парижан вперед на 66-й минуте, а на 72-й минуте нападающий хозяев Гомес восстановил равновесие.

Однако всего две минуты спустя, на 74-й минуте, капитан парижской команды Маркиньос забил победный мяч; а на 77-й минуте защитник марсельцев Тимоти Веа был удален с поля за вторую желтую карточку, похоронив надежды хозяев на камбэк. После этой победы команда Луиса Энрике набрала 8 очков, поднялась на 6-е место в турнирной таблице и приблизилась к лидерам; «Марсельь», крайне неудачно начавший сезон, остался с 3 очками на опасной 17-й строчке.

Итак, насколько стратегически верным оказался выход Феррана Торреса на замену, как удаление Веа повлияло на дисциплину хозяев и смог ли «ПСЖ» преодолеть кризис в чемпионской гонке благодаря этой классической победе?

«Победный шаг Торреса и капитанский акцент Маркиньоса»: хроника «Ле Классик»

Ключевые моменты принципиального дерби на «Велодроме»:

  • Напряженная борьба в первом тайме: Обе команды сделали ставку на жесткий прессинг и единоборства, что привело к нескольким желтым карточкам, но счет так и не был открыт;

  • Решающий выход Феррана Торреса: Торрес, вышедший на поле вместо Кварацхелии на 59-й минуте, открыл счет спустя 7 минут (на 66-й минуте);

  • Быстрый ответ от Гомеса: На 72-й минуте марсельцы провели стремительную атаку, и точный удар Гомеса позволил сравнять счет (1:1);

  • Капитанский гол Маркиньоса: Ничья продержалась недолго — на 74-й минуте Маркиньос удачно воспользовался стандартом и снова вывел «ПСЖ» вперед;

  • Удаление Тимоти Веа: На 77-й минуте защитник хозяев Веа получил вторую желтую карточку за грубую игру и оставил свою команду в меньшинстве;

  • Преимущество в последние минуты: Оставшись вдесятером, «Марсельь» не нашел сил отыграться, и парижане удержали победный счет 2:1.

Лига 1, 5-й тур: показатели матча «Марсельь» — «ПСЖ»

Основные статистические показатели и протокол матча:

Показатели и критерии

«Марсельь» (Хозяева)

«ПСЖ» (Гости)

Итоговый счет

1

2

Авторы голов

Гомес 72

Ф. Торрес 66, Маркиньос 74

Удаление (Красная карточка)

Тимоти Веа (77-я минута)

Желтые карточки

Веа (32), Абдалла (81), Гомес (90+1)

Мендеш (39)

Набранные очки

3 очка (в опасной зоне)

8 очков (приблизились к лидерам)

Место в таблице

17-я позиция

поднялись на 6-е место

Вратари

Де Ланге

Матвей Сафонов

Футбольный анализ: Эксперты О классике на «Велодроме»

Основные выводы экспертов европейского и французского футбола:

  • Мастерство ротации Луиса Энрике: Выход Торреса вместо Кварацхелии и Аклиуша вместо Руиса придали атаке новую энергию и скорость, что подтвердилось быстрым голом;

  • Лидерские качества Маркиньоса: То, что капитан команды в трудный момент, когда соперник сравнял счет, взял игру на себя и забил победный гол, еще раз доказывает его важность для команды;

  • Дисциплинарные проблемы «Марселья»: Неспособность защитника Веа сдержать эмоции после того, как счет сравнялся, и последующее удаление стали главной причиной поражения хозяев;

  • Важный поворот в турнирной таблице: Эта победа вернула уверенность «ПСЖ», который немного отставал в чемпионской гонке, а для «Марселья» пребывание на 17-м месте свидетельствует о глубоком кризисе в начале сезона.

Эта яркая победа в «Ле Классик» показала, что «ПСЖ» способен сохранять статус гегемона во Франции под любым давлением.

Как вы считаете, что больше повлияло на поражение «Марселья»: удаление Тимоти Веа или высокий уровень скамейки запасных «ПСЖ»? Сможет ли «Марсельь», застрявший на 17-м месте, выйти из кризиса в этом сезоне? Оставляйте свои мнения и аналитику в комментариях, а также делитесь разбором главного дерби Франции со всеми футбольными болельщиками и близкими!

ПСЖМарселььФерран ТорресЛе КлассикЛига 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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