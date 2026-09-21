Безупречная победа на «Сан-Сиро»: «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0!

·36·Спорт
Безупречная победа на «Сан-Сиро»: «Милан» разгромил «Лечче» со счетом 3:0!

В заключительном матче 5-го тура итальянской Серии А «Милан» продемонстрировал настоящий мастер-класс перед своими болельщиками. В поединке на стадионе «Сан-Сиро» подопечные Рубена Аморима приняли опасного соперника в лице «Лечче» и добились уверенной крупной победы со счетом 3:0. Хозяева с первых минут полностью завладели инициативой, и уже на 14-й минуте открыли счет благодаря точному удару Кристиана Пулишича.

Не сбавляя атакующего темпа и во втором тайме, «россонери» довели счет до разгромного благодаря голам Адриена Рабио на 61-й минуте и вышедшего на замену Диего Морейры на 73-й минуте. После этого триумфа «Милан» довел количество своих очков до 11, поднялся на 5-е место в турнирной таблице и еще больше приблизился к группе лидеров; «Лечче», имея в активе 6 очков, остался на 12-й строчке.

Итак, какое новое дыхание принес Рубен Аморим в игру «Милана», как тандем Модрича и Рабио полностью взял под контроль центр поля и как эта крупная победа повлияет на борьбу команды за Скудетто?

«Старт от Пулишича и точка от Морейры»: развитие событий на «Сан-Сиро»

Самые яркие моменты и ключевые повороты по ходу встречи:

  • Быстрый гол Пулишича: на 14-й минуте Кристиан Пулишич проявил расторопность в штрафной площади соперника, открыл счет и подарил команде психологическое спокойствие;

  • Мастер-класс от Рабио: на 61-й минуте полузащитник Адриен Рабио увеличил разницу в счете до двух мячей, закрепив преимущество «Милана»;

  • Эффективная замена Морейры: Диего Морейра, вышедший на поле на 70-й минуте вместо Салемакерса, спустя всего 3 минуты (на 73-й минуте) поразил ворота соперника;

  • Сухие ворота: Майк Меньян и центральные защитники — Павлович и Де Винтер — по ходу матча не оставили нападающим «Лечче» ни одного реального голевого шанса;

  • Выход молодой звезды: на 89-й минуте на поле был выпущен воспитанник клуба Франческо Камарда, удостоившийся оваций болельщиков.

Серия А, 5-й тур: статистические показатели матча «Милан» — «Лечче»

Основные статистические цифры и протокол матча команд:

Показатели и критерии

«Милан» (Хозяева)

«Лечче» (Гости)

Итоговый счет

3

0

Авторы голов

К. Пулишич 14, А. Рабио 61, Д. Морейра 73

Вратарь без пропущенных мячей

Майк Меньян (сухой матч)

Владимиро Фальконе (3 мяча)

Набранные очки

11 очков

6 очков

Место в турнирной таблице

Поднялся на 5-е место

Остался на 12-й строчке

Главные тренеры

Рубен Аморим

Лука Готти

Ключевые замены

Выход Морейры и Лофтус-Чика на 70-й минуте

Ротации на 46-й, 70-й и 82-й минутах

Футбольный анализ: Специалисты о «Милане» Рубена Аморима

Основные выводы аналитиков итальянского и европейского футбола:

  • Высокое качество и опыт в полузащите: связка Луки Модрича и Адриена Рабио безупречно управляла темпом игры, не оставив сопернику никаких шансов при приеме мяча и переходе в атаку;

  • Точный расчет Аморима в ротации: перестановки, осуществленные на 70-й минуте, привели к третьему голу всего за 3 минуты, что свидетельствует о полном понимании динамики игры тренерским штабом;

  • Прочность линии обороны: дуэт Павловича и Де Винтера не проиграл ни одной верховой или наземной борьбы; игра на ноль на протяжении 90 минут свидетельствует о наличии баланса у команды;

  • Накал борьбы за Скудетто: набрав 11 очков после 5 туров и выйдя на 5-е место, «Милан» успешно выполняет задачу не отставать от лидирующей группы и оказывать давление в чемпионской гонке.

Эта крупная и уверенная победа на «Сан-Сиро» показала, что под руководством Аморима «Милан» становится все более стабильной и грозной силой.

А как вы считаете, сможет ли «Милан» под руководством Рубена Аморима стать главным претендентом на победу в Серии А в этом сезоне? Как вы оцениваете действия тандема Модрича и Рабио в центре поля «россонери»? Оставляйте свои личные мнения и суждения в комментариях и делитесь этим эксклюзивным анализом чемпионата Италии со всеми любителями футбола!

МиланЛеччеРубен АморимСан-Сиро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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