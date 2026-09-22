Ученики добираются до школы на ослах: прокомментирована ситуация в Самарканде

·80·Общество
Ученики добираются до школы на ослах: прокомментирована ситуация в Самарканде

В социальных сетях распространилось видео, на котором ученики в Самарканде едут в школу на ослах, что вызвало множество вопросов. Областное управление дошкольного и школьного образования прокомментировало ситуацию.

Сообщается, что видео было снято в селе Олмосувон махалли Бургансой, расположенном в 40 километрах от центра Каттакурганского района.

На кадрах видно, как ученики направляются в школу верхом на ослах. Хотя поначалу это показалось многим необычным, географические условия местности проясняют ситуацию.

Дело не в школе, а в специфике местности: село расположено в горном районе, и большая часть внутренних дорог представляет собой тропы. Село Олмосувон граничит с Кошрабадским районом, и населенные пункты здесь находятся на значительном расстоянии друг от друга.

По этой причине местные жители используют различные транспортные средства для повседневных поездок. Некоторые ученики также используют ослов, чтобы добираться до школы. Таким образом, за видео в соцсетях стоят не необычные школьные порядки, а горный рельеф и сложные дорожные условия.

СамаркандОбразованиеКаттакурганОбществоТранспорт
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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