Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за симптомов гриппа

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не смог принять участие в общей тренировке в Клерфонтене из-за симптомов гриппа перед матчами Лиги наций. Как сообщает Goal.com, нападающий «Реал Мадрида» пропустил занятие на открытом воздухе и был вынужден тренироваться в помещении, что стало первой серьезной головной болью для нового главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает Goal.com.

Эта небольшая проблема, возникшая на тренировочной базе в пригороде Парижа, временно помешала 27-летнему футболисту готовиться к важным матчам в составе команды. Этот сбор является первым серьезным испытанием для Зинедина Зидана после вступления в должность главного тренера национальной сборной.

Предстоящие сложные выезды

Сборную Франции ожидает очень плотный график и сложные выездные матчи. В пятницу, 25 сентября, команда отправится в Турцию, а через три дня проведет встречу с Бельгией. В начале октября французов ждут домашний матч против Италии и еще один выезд к бельгийцам.

Четыре матча подряд станут серьезным испытанием для кадрового резерва сборной. В такой ситуации присутствие лидера команды в строю имеет решающее значение для тренерского штаба.

Медицинский персонал и процесс восстановления

Медицинский персонал Клерфонтена взял здоровье футболиста под контроль и работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть его в строй. Поскольку сезонный грипп является обычным явлением, в медицинском центре надеются, что Мбаппе присоединится к общей группе сразу после исчезновения симптомов.

Вопрос об участии футболиста в матче против Турции будет решен в зависимости от его физического состояния. Ожидается, что Зинедин Зидан и его штаб примут окончательное решение по стартовому составу перед игрой.