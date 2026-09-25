Лионель Скалони объявил преемника Лионеля Месси на посту капитана

·1·Спорт
Лионель Скалони объявил преемника Лионеля Месси на посту капитана

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально объявил, кто примет капитанскую повязку в команде после того, как легендарный нападающий Лионель Месси завершит международную карьеру. Как сообщает ТйК Спортс, защитник Кристиан Ромеро был выбран в качестве будущего лидера чемпионов мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В то время как прощальные матчи Лионеля Месси за национальную сборную приближаются, тренерский штаб принимает меры для плавного перехода власти в составе. Выступая перед товарищескими матчами против сборных Боливии, Буркина-Фасо и Бенина, Лионель Скалони подтвердил, что именно Кристиан Ромеро возглавит следующий этап аргентинского футбола.

Новый капитан и иерархия в команде

Главный тренер открыто объяснил внутренний порядок в раздевалке и то, почему именно 28-летний центральный защитник был признан достойным этой роли. По словам Скалони, Кристиан Ромеро, известный по прозвищу «Кути», уже имел статус третьего капитана после Лео и Николаса Отаменди.

Также тренер подчеркнул, что Эмилиано Мартинес, Родриго Де Пауль, который по контракту не участвует в играх, а также Лаутаро Мартинес также готовы надеть капитанскую повязку в случае необходимости. Однако именно Ромеро был назван наиболее подходящим кандидатом на эту роль.

Опыт и планы на будущее

Еще до официального объявления Кристиан Ромеро уже несколько раз брал на себя эту ответственность. Он выводил сборную на поле в качестве капитана в трех матчах, когда основные лидеры отсутствовали. Его дебют в качестве капитана состоялся в важном матче отборочного турнира Южной Америки 2025 года против Чили (1:0).

После этого он также руководил командой в матчах против Венесуэлы и Мавритании. Этот переходный период проходит для сборной Аргентины на фоне плотного графика и некоторых кадровых потерь. В частности, из-за травм Тьяго Альмада и Хуан Фойт не смогут помочь в предстоящих товарищеских играх.

Согласно заявлению федерации, тренеры вызвали Эки Фернандеса, Сантьяго Симона и Валентина Гомеса, чтобы добавить глубины составу. Предстоящие домашние игры послужат для «Альбиселесте» важной возможностью не только вспомнить успехи прошлых лет, но и продемонстрировать новый облик команды в эпоху после Месси.

АргентинаЛионель МессиКристиан РомероЛионель СкалониФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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