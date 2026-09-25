Лионель Скалони объявил преемника Лионеля Месси на посту капитана

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально объявил, кто примет капитанскую повязку в команде после того, как легендарный нападающий Лионель Месси завершит международную карьеру. Как сообщает ТйК Спортс, защитник Кристиан Ромеро был выбран в качестве будущего лидера чемпионов мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В то время как прощальные матчи Лионеля Месси за национальную сборную приближаются, тренерский штаб принимает меры для плавного перехода власти в составе. Выступая перед товарищескими матчами против сборных Боливии, Буркина-Фасо и Бенина, Лионель Скалони подтвердил, что именно Кристиан Ромеро возглавит следующий этап аргентинского футбола.

Новый капитан и иерархия в команде

Главный тренер открыто объяснил внутренний порядок в раздевалке и то, почему именно 28-летний центральный защитник был признан достойным этой роли. По словам Скалони, Кристиан Ромеро, известный по прозвищу «Кути», уже имел статус третьего капитана после Лео и Николаса Отаменди.

Также тренер подчеркнул, что Эмилиано Мартинес, Родриго Де Пауль, который по контракту не участвует в играх, а также Лаутаро Мартинес также готовы надеть капитанскую повязку в случае необходимости. Однако именно Ромеро был назван наиболее подходящим кандидатом на эту роль.

Опыт и планы на будущее

Еще до официального объявления Кристиан Ромеро уже несколько раз брал на себя эту ответственность. Он выводил сборную на поле в качестве капитана в трех матчах, когда основные лидеры отсутствовали. Его дебют в качестве капитана состоялся в важном матче отборочного турнира Южной Америки 2025 года против Чили (1:0).

После этого он также руководил командой в матчах против Венесуэлы и Мавритании. Этот переходный период проходит для сборной Аргентины на фоне плотного графика и некоторых кадровых потерь. В частности, из-за травм Тьяго Альмада и Хуан Фойт не смогут помочь в предстоящих товарищеских играх.

Согласно заявлению федерации, тренеры вызвали Эки Фернандеса, Сантьяго Симона и Валентина Гомеса, чтобы добавить глубины составу. Предстоящие домашние игры послужат для «Альбиселесте» важной возможностью не только вспомнить успехи прошлых лет, но и продемонстрировать новый облик команды в эпоху после Месси.