Килиан Мбаппе: «Лучше меня игрока не было»

Нападающий сборной Франции и «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе твердо заявил, что достоин «Золотого мяча» в этом году, несмотря на сезон, завершившийся без командных трофеев. В интервью изданию Франке Футбалл футболист отметил, что его личные показатели и рекорды ставят его выше других конкурентов. Об этом сообщает портал Goal.com.

Прошлый сезон для Килиана Мбаппе сложился неудачно с точки зрения командных достижений. Нападающий не смог завоевать главные трофеи в составе «Реал Мадрида», а также потерпел неудачу со сборной. Хотя Франция дошла до полуфинала чемпионата мира, она уступила будущему чемпиону Испании со счетом 2:0 и выбыла из турнира.

Личные показатели и рекорды

Несмотря на командные неудачи, французский форвард напомнил, что «Золотой мяч» — это индивидуальная награда, а не отражение командных успехов. По его мнению, индивидуальные результаты по ходу сезона доказывают, что он заслуживает этот приз.

Килиан Мбаппе возглавил линию атаки «Реал Мадрида», забив 15 голов в Лиге чемпионов и 25 раз поразив ворота соперников в Ла Лиге. Однако главным фактором, определившим его год, стали рекорды на чемпионате мира.

Доведя количество своих голов на турнире до 22, нападающий превзошел результат Лионелья Месси и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира всех времен. Этот исторический результат еще больше укрепил его уверенность в себе.

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«Лучше меня игрока не было», — высоко оценил себя Килиан Мбаппе. Он подчеркнул, что в истории голосования за «Золотой мяч» никогда не было единогласного победителя, что означает, что кто-то всегда думает иначе.

По словам нападающего, забивать так много голов и устанавливать рекорды на крупных турнирах, где собираются все великие футболисты, особенно на главном событии мира — чемпионате мира, доказывает его правоту. Тот факт, что даже во время отпуска люди говорили только об этом, подтверждает его статус в борьбе за награду.