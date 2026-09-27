Манчестер Сити может столкнуться с серьезными спортивными санкциями по 115 обвинениям

·50·Спорт
Манчестер Сити может столкнуться с серьезными спортивными санкциями по 115 обвинениям

Бывший председатель «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн заявил, что финансовых штрафов для английского клуба недостаточно и необходимы серьезные меры, влияющие на их статус в Премьер-лиге. Как сообщает Goal.com, клуб обвиняется в совершении 115 финансовых нарушений, по большинству из которых он может быть признан виновным. Об этом сообщает Goal.com.

Дэвид Бернштейн, возглавлявший руководство «Манчестер Сити» в 1998–2003 годах, в интервью радио талкСПОРТ подчеркнул, что на фоне безграничных финансовых возможностей клуба обычные денежные штрафы не имеют никакого смысла. По его мнению, даже штрафы в сотни миллионов фунтов стерлингов не смогут изменить ситуацию.

Спортивные санкции и вопрос снятия очков

Бывший председатель отметил, что наказание неизбежно должно затронуть положение команды в Английской Премьер-лиге. Если будет применен метод снятия очков, то время и объем санкций будут иметь решающее значение.

По расчетам Бернштейна, для того чтобы подорвать статус команды в лиге в начале текущего сезона, потребуется снятие около 80 очков. Это может привести к тому, что клуб не сможет спасти сезон и вылетит в низший дивизион.

Реакция клубов-соперников и иски

В то время как «Манчестер Сити» ожидает окончательного решения по наказанию, клубы-соперники также готовятся к юридической ответственности. В частности, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» направили официальные уведомления, оставляя за собой право требовать компенсацию за потенциально упущенную выгоду из-за финансовых нарушений. Общая сумма этих коллективных исков может достичь 800 миллионов фунтов стерлингов.

За указанный период «Манчестер Сити» восемь раз выигрывал Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, а также четыре раза Кубок Англии и семь раз Кубок Лиги.

Официальный ответ руководства клуба

Однако, несмотря на столь серьезные обвинения, председатель правления клуба Халдун аль-Мубарак в субботу выступил с решительным заявлением, категорически отвергнув все претензии. Аль-Мубарак подчеркнул, что полностью уверен в том, что клуб очистит свое имя и докажет свою невиновность, а также отметил, что данный процесс проходит несправедливо.

Манчестер СитиПремьер-лигаДэвид БернштейнФутболЧемпионат Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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