Суперстолкновения в 1-м туре Лиги наций УЕФА: подробный анализ матчей топ-команд

·45·Спорт
Суперстолкновения в 1-м туре Лиги наций УЕФА: подробный анализ матчей топ-команд

Первый тур нового сезона Лиги наций УЕФА выдался поистине богатым на сенсации, неожиданные повороты и драму. В напряженном матче в Лиссабоне сборная Португалии одержала минимальную победу над Уэльсом со счетом 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол Жоау Феликса на 22-й минуте; на 59-й минуте легендарный Криштиану Роналду заставил стадион всколыхнуться забитым мячом, однако судьи отменили гол.

Главный центральный матч континента прошел в Амстердаме: противостояние Нидерландов и Германии сохраняло интригу до последних секунд. На 32-й минуте гол Феликса Нмечи вывел немцев вперед, но на 90+2-й минуте Коди Гакпо восстановил равновесие и спас «летучих голландцев» от поражения (1:1). А в принципиальном скандинавском дерби Норвегия во главе с Эрлингом Холандом отпраздновала волевую победу над Данией со счетом 3:2. Дубль Холанда и гол Оскара Бобба принесли норвежцам ценные три очка.

Итак, как отмененный гол Роналду повлиял на линию атаки Португалии, что стало причиной упущенной победы Германии и как Холанд продолжает обновлять свой бомбардирский рекорд в составе национальной сборной?

«Веха Феликса, драма на 90+2-й и скандинавское дерби»: 5 главных пунктов 1-го тура

Самые важные факты и результаты матча открытия Лиги наций УЕФА:

  • Победный мяч от Феликса: Жоау Феликс поразил ворот Уэльса на 22-й минуте, обеспечив португальцам первую победу на турнире;

  • Незасчитанный гол Роналду: на 59-й минуте 41-летняя легенда потрясла сетку ворот, но после вмешательства VAR и решения арбитра гол был отменен;

  • Чудо на 90+2-й минуте в Амстердаме: хотя Феликс Нмеча вывел Германию вперед, Коди Гакпо восстановил равновесие в компенсированное арбитром время (1:1);

  • Дубль Холанда в скандинавском дерби: звезда Норвегии забил два мяча в богатом на 5 голов поединке с Данией (3:2), принеся победу своей команде;

  • Трудный старт топ-команд: такие гранды, как Германия, Нидерланды, Португалия и Дания, столкнулись с серьезным сопротивлением уже в первом туре.

1-й тур Лиги наций: результаты, голы и сравнительный анализ составов

Классификация официальных данных по трем крупным матчам континента:

Пара соперников

Итоговый счет

Авторы голов

Важные события и главные герои

Португалия — Уэльс

1 : 0

Жоау Феликс (22')

На 59-й минуте гол Роналду был отменен; на 68-й минуте вместо Роналду вышел Рамуш

Нидерланды — Германия

1 : 1

Ф. Нмеча (32') — К. Гакпо (90+2')

Камбэк в последние минуты; вынужденные замены: Хаверц на 30-й минуте, Бробби на 35-й минуте

Норвегия — Дания

3 : 2

О. Бобб (14'), Э. Холанд (18', 74') — Миккель (25'), Р. Хейлунд (60')

Жаркое дерби: дубль Холанда и ответный гол Хейлунда

Футбольная экспертиза и тактический анализ: почему 1-й тур стал испытанием для фаворитов?

Выводы международных футбольных обозревателей и экспертов:

  • Проблема ротации в Португалии: подопечные Роберто Мартинеса имели полное преимущество над Уэльсом, однако коэффициент реализации созданных моментов остался низким; отмененный гол Роналду и его замена на 68-й минуте показывают, что национальная сборная постепенно вступает в эпоху смены поколений;

  • Усталость Германии в последние минуты: команда Нагельсманна удерживала центр поля благодаря Мусиале и Нмече, но после ротации на 64-й минуте в обороне появились бреши; а Нидерланды под руководством Рона Кумана усилили давление за счет Гакпо и свежих сил со скамейки запасных, заслуженно добившись ничьей;

  • Бесценный вес Холанда в национальной сборной: Норвегия обыграла такую организованную по части обороны команду, как Дания, за счет хладнокровия Холанда и креативности тандема Бобб/Эдегор; бомбардир «Манчестер Сити» в очередной раз доказал, что он является неописуемой силой и в национальной футболке;

  • Интересные перспективы турнира: бескомпромиссная борьба в группах с самого первого тура означает, что нынешний сезон Лиги наций пройдет острее, чем когда-либо, по непредсказуемым сценариям.

Топ-сборные Европы уже в первом туре вступили в яростные противостояния, подарив болельщикам настоящий футбольный спектакль.

Как вы думаете, сможет ли Криштиану Роналду сохранить свое место в основном составе сборной Португалии на протяжении всего турнира или уже пора уступить дорогу молодым звездам? Как лично вы оцениваете ничью в матче Германия — Нидерланды и дубль Холанда? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой статьей, посвященной большому вечеру европейского футбола, со всеми любителями футбола!

Португалия-УэльсНидерланды-ГерманияНорвегия-ДанияКриштиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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